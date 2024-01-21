Мод до Red Dead Redemption 2 подарував Артуру Моргану армію котиків: кумедне відео

Геймер поділився відео кумедного моду до гри Red Dead Redemption 2, який робить головного героя Артура Моргана лідером армії маленьких котиків.

Попри незмінну популярність Red Dead Redemption 2, вона не має такої масштабної спільноти модерів, як, наприклад, ігри студії Bethesda. Втім, окремі модифікаії виходять доволі кумедними.

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Армія котиків у Red Dead Redemption 2

Наявні моди різняться за тональністю, починаючи від безглуздих веселощів і закінчуючи серйозною атмосферою, яка більше відповідає грі.

Кадри нової модифікації показують, як Артур Морган переходить через озеро, а за ним біжить ціла армія котиків. Що цікаво, сам головний герой гри ніколи не демонстрував особливої прихильності до котиків.

Геймери в коментарях почали обговорювати, яку саме модифікацію використав модер. Найпоширеніша теорія полягає в тому, що це трейнер для гри, який дозволяє залучати численних NPC собі в компаньйони. Теоретично його використання означає, що гравці можуть створити безліч інших дивних армій з тварин, використовуючи величезну кількість дикої природи Red Dead Redemption 2.