Близька до реальності: Red Dead Redemption 2 запустили на флагманській GeForce RTX 3090 – відео

Автори каналу Digital Dreams запустили відеогру Red Dead Redemption 2 на відеокарті GeForce RTX 3090. Здається, це вже максимум цієї гри й важко буде вивести її на якісно новий графічний рівень.

Відеогра Red Dead Redemption 2 вийшла ще у 2018 році, але й зараз її можна віднести до когорти найкрасивіших. Безперечно, візуальна складова цього проєкту це дуже важливий фактор його успішності на ринку. Гра насправді настільки реалістична, що деякі телевізійні шоу навіть плутали реальні фото та кадри із Red Dead Redemption 2.

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Цього разу ентузіасти з ютуб-каналу Digital Dreams вирішили запустити Red Dead Redemption 2 на відеокарті GeForce RTX 3090. Цю модель сміливо можна називати флагманською та найкращою на ринку. Щоправда, зараз її придбати непросто, хоч вона й коштує понад 60 тисяч гривень, але її все одно важко відшукати в офіційних крамницях.

У своєму експерименті автори цього каналу виставили максимально можливі налаштування графіки та роздільну здатність у 8K, а також використали спеціальні фільтри із назвою ReShade, які впливають на освітлення. Важливо відзначити, що ентузіасти намагалися зберігати частоту у мінімум 60 кадрів у секунду. Здається, це вже максимум цієї відеогри, бо графіка близька до фотореалістичної й важко буде вивести її графічну складову на якісно новий рівень. Особливо виділяються дальні краєвиди, хмари, блискавки та вода у різноманітних водоймах.

Red Dead Redemption 2 на відеокарті GeForce RTX 3090 – відео