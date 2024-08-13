ПК-версія Red Dead Redemption засвітилася в магазині PlayStation Store

Несподівано для всіх, PlayStation Store випадково "підтвердив" наявність довгоочікуваного порту Red Dead Redemption для ПК. Офіційний опис у магазині недвозначно повідомив про існування версії гри для комп'ютерів, на що так довго чекали фанати.

В описі PlayStation Store зазначено: "Відчуйте епічні пригоди в стилі вестерн, які визначили ціле покоління, – тепер вперше на ПК", інформує Games 24.

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Ймовірно, це повідомлення випередило офіційний анонс Rockstar, але досвід роботи PSN Store дозволяє обережно припустити, що інформація є достовірною.



Інформація про RDR на ПК / Скриншот з магазину PS Store

Це може бути помилка

Водночас не слід відкидати версії про те, що опис може бути помилкою, адже раніше фанати мали вже чимало "підтверджень", які потім виявилися лише чутками, фейками або ж помилками. Принаймні зараз однозначної інформації про анонс гри на комп'ютери, немає. Тож фанатам потрібно запастись терпінням

Якщо ж гра таки вийде, то найімовірніше геймерів чекає повний однокористувацький досвід як Red Dead Redemption, так і її сиквелу, а також бонусний контент з видання "Гра року", яке вийшло у 2011 році і включає:

доповнення Undead Nightmare,

багатокористувацький набір The Liars and Cheats,

кооперативний набір The Outlaws of the End,

бонусну косметику за попереднє замовлення,

випробування The Solomon's Folly,

бонусний набір Myths and Mavericks.

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Також, ймовірно, порт для ПК матиме всі оновлення з консольної версії 2023 року включно зі специфічними покращення для ПК, як то підтримка підвищеної роздільної здатності та частоти кадрів.