Рекордсмен з Super Mario 64 пропонує кругленьку суму тому, хто покращить його результат

Спідранер, якому належать 5 рекордів з гри Super Mario 64, вирішив заохотити власних конкурентів, запропонувавши шалену суму грошів геймерам, які перевершать його показники.

З 2024 року всі п'ять рекордів у основних "спідранерських" категоріях Super Mario 64 належать одному геймеру відомому під ніком Suigi. Схоже, це набридло навіть йому, інформує Dexerto.

Варте уваги У Норвегії можна безплатно отримати GTA 6, але доведеться народити дитину

Величезні гроші за ігрові рекорди у Super Mario 64?

Легендарний спідранер втомився бути на вершині так довго, тож призначив винагороду за "власну голову".

Suigig випустив відео на YouTube-каналі, де оголосив, що заплатить 1 тисячу доларів будь-кому, хто поб'є якийсь з його рекордів.

Спільноті нудно і потрібні зміни. Нам знову потрібен захопливий рекорд, щоб нарешті зламати прокляття "п'ять з п'яти",

– пояснив він.

На додачу рекордсмен запропонував іншим фанатам гри збільшити "призовий фонд" власними донатами, і станом на 15 лютого він склав вже 7 944 долари.

Відео з анонсом "челенджу": дивіться ролик

Єдиними умовами для геймерів є те, що результати мають бути встановлені на оригінальній консолі Nintendo 64 та підтверджені офіційним порталом speedrun.com.

Ці рекорди не такі вже й неймовірні. Вони не непереможні,

– заохотив претендентів Suigi.

Тож якщо у вас є багато натхнення, вільного часу та впевненості у власних силах – можете поборотися за солідний приз.

Інші рекорди у індустрії відеоігор?