Напевно, всі шанувальники Dota 2 з нетерпінням чекали на кіберспортивний турнір The International 10. Річ у тім, що таке масштабне змагання у цій дисципліні не проводилося з серпня 2019 року.

Варто розпочати з того, що у Valve виникло чимало труднощів з організацією цього турніру. Спершу його планували провести у Стокгольмі, щоправда, представники цієї компанії не змогли домовитися з місцевою владою, а тому змушені були шукати нове місце для проведення The International 10. Таким місцем став Національний стадіон Бухареста, але й цього разу не обійшлося без проблем. Річ у тім, що за кілька днів до його старту, представники Valve оголосили, що цей турнір пройде без глядачів на трибунах. Щоправда, зрештою ювілейний The International все ж таки розпочався.

Виступ Гейба Ньюелла перед стартом The International 10: відео

Варто відзначити, що сам турнір навряд чи розчарував фанатів Dota 2, а яскравим підтвердженням цих слів може слугувати статистика його переглядів. Наприклад, у піковий момент за першою мапою фінального матчу спостерігало понад 2,7 мільйона глядачів. А от аналогічний матч на The International 9 дивилося лише 1,9 мільйона шанувальників Dota 2.

Щоправда, напевно, найбільше цей турнір мав сподобатися фанатам російської організації Team Spirit. Варто відзначити, що за цю команду виступає одразу два українці: Ілля "Yatoro" Мулярчук та Мирослав "Mira" Колпаков. Також членами цього колективу є: Ярослав "Miposhka" Найденов, Магомед "Collapse" Халілов, Олександр "TORONTOTOKYO" Хертек та тренер Айрат "Silent" Газієв.

У фінальному матчі Team Spirit з рахунком 3:2 здолала китайський колектив PSG.LGD. Напевно, зрозуміло, що матч був напружений, але особливо хочеться відзначити представників останньої організації, які змогли зібратися навіть після програшу на перших двох мапах. Щоправда, зрештою сильнішими у цьому поєдинку виявилися гравці команди Team Spirit.

Найкращі моменти фінального матчу: відео

Напевно, навряд чи хтось міг подумати, що представники саме цього колективу виграють The International 10. Річ у тім, що для чотирьох гравців це був дебютний The International, а загалом це одна з наймолодших команд цього змагання. Також варто відзначити, що до старту турніру цей колектив не вважався найкращим навіть у своєму регіоні, а в перший день The International 10 ця команда взагалі програла чотири мапи з чотирьох.

Ідеальним не став й старт у плей-оф, де Team Spirit одразу ж програла команді IG, та потрапила в нижню сітку. Загалом на шляху до вирішального матчу представники цієї організації здолали наступні колективи: Fnatic, OG, Virtus.pro, IG та Team Secret.

Сітка плей-оф The International 10 / Скриншот з порталу Liquipedia

Загалом у межах цього змагання розігрувалася рекордна сума призових – понад 40 мільйонів доларів. Переможці отримали одразу 18,2 мільйона доларів, а от організація PSG.LGD – понад 5 мільйонів доларів. Варто додати, що команда Team Secret, яка зайняла третю сходинку, отримала 3,6 мільйона доларів. Цікаво, що завдяки цій перемозі одразу всі представники Team Spirit потрапили до двадцятки найбагатших кіберспортсменів світу.

Варто відзначити, що російська організація стала другою в історії СНД, яка змогла виграти The International. Першою ж була українська команда Natus Vincere, яка зробила це ще у 2011 році. Цікаво, що тоді її представники отримали за перемогу лише один мільйон доларів.

Шлях команди Team Spirit до перемоги на The International 10: відео

Напевно, одним з найяскравіших кіберспортсменів цього змагання став гравець Team Spirit з нікнеймом Yatoro. Річ у тім, що він став першим кіберспортсменом, який зміг зробити три ремпейджі під час основної стадії The International. Також цікаво, що під час стадії плей-оф він зіграв одразу на 14 різноманітних героях. Варто додати, що загалом за весь турнір команди жодного разу не вибрали лише 7 героїв зі 121: Broodmother, Lone Druid, Meepo, Outworld Destroyer, Spirit Breaker, Zeus та Techies.

14 героїв, яких пікнув Yatoro / Фото з твітера The International

Також під час цього турніру компанія Valve виступила одразу з кількома заявами, щоправда, місце проведення наступного The International її представники так й не назвали. Отже, вже у січні 2022 року на екрани вийде новий сезон аніме з назвою "Dota: Dragon's Blood", а до кінця осені ігровим персонажем Dota 2 має стати один з його героїв. Йдеться про дівчину з іменем Marci, яка є зброєносцем і охоронцем Mirana.

Трейлер другого сезону аніме "Dota: Dragon's Blood": відео