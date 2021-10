Наверное, все поклонники Dota 2 с нетерпением ждали киберспортивный турнир The International 10. Дело в том, что такое масштабное соревнование в этой дисциплине не проводилось с августа 2019 года.

Стоит начать с того, что в Valve возникло немало трудностей с организацией этого турнира. Сначала его планировали провести в Стокгольме, правда, представители этой компании не смогли договориться с местными властями, а потому вынуждены были искать новое место для проведения The International 10. Таким местом стал Национальный стадион Бухареста, но и на этот раз не обошлось без проблем. Дело в том, что за несколько дней до его старта, представители Valve объявили, что этот турнир пройдет при пустых трибунах. Правда, в конце концов юбилейный The International все же начался.

Выступление Гейба Ньюэлла перед стартом The International 10: видео

Стоит отметить, что сам турнир вряд ли разочаровал фанатов Dota 2, а ярким подтверждением этих слов может служить статистика его просмотров. Например, в пиковый момент за первой картой финального матча наблюдали более 2,7 миллиона зрителей. А вот аналогичный матч на The International 9 смотрело всего 1,9 миллиона поклонников Dota 2.

Правда, наверное, больше всего этот турнир должен был понравиться фанатам российской организации Team Spirit. Стоит отметить, что за эту команду выступает сразу два украинца: Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков. Также членами этого коллектива являются: Ярослав "Miposhka" Найденов, Магомед "Collapse" Халилов, Александр "TORONTOTOKYO" Хертек и тренер Айрат "Silent" Газиев.

В финальном матче Team Spirit со счетом 3:2 победила китайский коллектив PSG.LGD. Наверное, понятно, что матч был напряженный, но особенно хочется отметить представителей последней организации, которые смогли собраться даже после проигрыша на первых двух картах. Правда, в конце концов сильнее в этом поединке оказались игроки команды Team Spirit.

Лучшие моменты финального матча: видео

Наверное, вряд ли кто-то мог подумать, что представители именно этого коллектива выигрывают The International 10. Дело в том, что для четырех игроков это был дебютный The International, а в целом это одна из самых молодых команд этого соревнования. Также стоит отметить, что до старта турнира этот коллектив не считался лучшим даже в своем регионе, а в первый день The International 10 эта команда вообще проиграла четыре карты из четырех.

Идеальным не стал и старт в плей-офф, где Team Spirit сразу же проиграла команде IG, и попала в нижнюю сетку. В целом на пути к решающему матчу представители этой организации победили следующие коллективы: Fnatic, OG, Virtus.pro, IG и Team Secret.

Сетка плей-офф The International 10 / Скриншот с портала Liquipedia

В целом в рамках этого соревнования разыгрывалась рекордная сумма призовых – более 40 миллионов долларов. Победители получили сразу 18,2 миллиона долларов, а вот организация PSG.LGD – более 5 миллионов долларов. Стоит добавить, что команда Team Secret, которая заняла третье место, получила 3,6 миллиона долларов. Интересно, что благодаря этой победе сразу все представители Team Spirit попали в двадцатку самых богатых киберспортсменов мира.

Стоит отметить, что российская организация стала второй в истории СНГ, которая смогла выиграть The International. Первой же была украинская команда Natus Vincere, которая сделала это еще в 2011 году. Интересно, что тогда ее представители получили за победу лишь один миллион долларов.

Путь команды Team Spirit к победе на The International 10: видео

Наверное, одним из самых ярких киберспортсменов этого соревнования стал игрок Team Spirit с никнеймом Yatoro. Дело в том, что он стал первым киберспортсменом, который смог сделать три ремпейджа во время основной стадии The International. Также интересно, что во время плей-офф он сыграл сразу на 14 различных героях. Стоит добавить, что в целом за весь турнир команды ни разу не выбрали лишь 7 героев из 121: Broodmother, Lone Druid, Meepo, Outworld Destroyer, Spirit Breaker, Zeus и Techies.

14 героев, которых пикнул Yatoro / Фото с твиттера The International

Также во время этого турнира компания Valve выступила сразу с несколькими заявлениями, правда, место проведения следующего The International ее представители так и не назвали. Итак, уже в январе 2022 года на экраны выйдет новый сезон аниме под названием "Dota: Dragon's Blood", а к концу осени игровым персонажем Dota 2 должен стать один из его героев. Речь идет о девушке с именем Marci, которая является оруженосцем и охранником Mirana.

Трейлер второго сезона аниме "Dota: Dragon's Blood": видео