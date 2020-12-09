YouTube назвала найпопулярніші відеоігри 2020 року за кількістю переглядів. А компанія Blizzard відзвітувалася про рекордні продажі World of Warcraft: Shadowlands.

Для індустрії відеоігор 2020 рік все ж таки був успішним. Компанія YouTube повідомила про рекордні перегляди у цьому році, а Blizzard про новий рекорд продажів на PC.

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Рекорди YouTube

Компанія YouTube відзначила, що 2020 рік став для неї найуспішнішим в історії. За цей час користувачі переглянули понад 100 мільярдів годин відеоігрового контенту. Загальний час перегляду прямих трансляцій виріс до 10 мільярдів годин за цей рік. Платформа YouTube нарахувала понад 40 мільйонів активних каналів про відеоігри. Також у компанії вирішили відзначити найкращі ігри року за кількістю переглядів, а також найпопулярніші проєкти у сфері прямих трансляцій.

Найпопулярніші відеоігри року на YouTube за кількістю переглядів:

Minecraft – 201 мільярд Roblox – 75 мільярдів Garena Free Fire – 72 мільярди GTA V – 70 мільярдів Fortnite – 67 мільярдів

Найпопулярніші відеоігри на YouTube у сфері прямих трансляцій:

Minecraft Garena Free Fire Fortnite GTA V PUBG Mobile

Minecraft – найпопулярніша гра 2020 року на YouTube / світлина з порталу Nintendo

Рекорди Blizzard

Реліз World of Warcraft: Shadowlands став наймасштабнішим за всю історію компанії Blizzard. Продажі цього доповнення у день виходу досягли показника у 3,7 мільйона копій, це новий рекорд за швидкістю продажів на платформі PC. Попередній рекорд належав відеогрі Diablo III (3,5 мільйона). Також з виходом доповнення Shadowlands кількість підписників World of Warcraft зросла до рекордних показників за останні 10 років.

World of Warcraft: Shadowlands – новий рекордсмен / світлина з порталу TechRadar