YouTube назвала самые популярные видеоигры 2020 года по количеству просмотров. А компания Blizzard отчиталась о рекордных продажах World of Warcraft: Shadowlands.

Для индустрии видеоигр 2020 год все же был успешным. Компания YouTube сообщила о рекордных просмотрах в этом году, а Blizzard о новом рекорде продаж на PC.

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Рекорды YouTube

Компания YouTube отметила, что 2020 год стал для нее самым успешным в истории. За это время пользователи просмотрели более 100 миллиардов часов видеоигрового контента. Общее время просмотра прямых трансляций выросло до 10 миллиардов часов за этот год. Платформа YouTube насчитала более 40 миллионов активных каналов о видеоиграх. Также в компании решили отметить лучшие игры года по количеству просмотров, а также самые популярные проекты в сфере прямых трансляций.

Самые популярные видеоигры года на YouTube по количеству просмотров:

Minecraft – 201 миллиард Roblox – 75 миллиардов Garena Free Fire – 72 миллиарда GTA V – 70 миллиардов Fortnite – 67 миллиардов

Самые популярные видеоигры на YouTube в сфере прямых трансляций:

Minecraft Garena Free Fire Fortnite GTA V PUBG Mobile

Minecraft – самая популярная игра 2020 году на YouTube / фотография с портала Nintendo

Рекорды Blizzard

Релиз World of Warcraft: Shadowlands стал самым масштабным за всю историю компании Blizzard. Продажи этого дополнения в день выхода достигли показателя в 3,7 миллиона копий, это новый рекорд по скорости продаж на платформе PC. Предыдущий рекорд принадлежал видеоигре Diablo III (3,5 миллиона). Также с выходом дополнения Shadowlands количество подписчиков World of Warcraft выросла до рекордных показателей за последние 10 лет.

World of Warcraft: Shadowlands – новый рекордсмен / фотография с портала TechRadar