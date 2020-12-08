Minecraft – одна из самых легендарных видеоигр в истории. 11 фактов, которые вы должны знать об игре, чтобы считаться ее настоящим фанатом – в материале.

С момента своего выпуска эта игра превратилась в бесспорный шедевр и легенду игропрома. Всегда сохраняя свою актуальность, Minecraft остается любимой игрой для сотен миллионов геймеров во всем мире и стал популярным как никогда благодаря пандемии. И хотя кажется, что бывалых игроков в Minecraft ничем не удивишь, однако существуют некоторые факты, которые люди могут не знать об этой замечательной игре. Games24 предлагает вам проверить вашу собственную осведомленность.

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Первоочередные названия

Игра, известная во всем мире как Minecraft, сначала называлась Cave Game, затем Minecraft: Order of the Stone.

Существует несколько версий игры, но оригинал – Java

С момента релиза Minecraft было выпущено немало его различных версий. Оригинал, который создала команда Mojang, был создан с помощью Java. Однако версия, к которой привыкло большинство людей называется Bedrock. Со временем создавались новые версии, которые использовались по конкретной причине, будь-то версии для различных консолей, или учебная модель для школ.

Сейчас существуют четыре отдельных спин-оффа

Minecraft – невероятно известен, поэтому справедливо, что игра сможет получить множество различных спин-оффов. Одним из самых известных из них стала игра Telltales Minecraft Story. Новейшим же примером, является Minecraft Dungeons, уникальная "dungeon crawl" RPG, в которой возможна кооперация с четырьмя игроками. Другими двумя спин-оффами являются Minecraft Earth и Minecraft Classic.

Трейлер Minecraft Dungeons

Earth – игра в дополненной реальности, по типу Pokemon GO. Она позволяет игрокам взаимодействовать с миром и создавать структуры и объекты в стиле Minecraft, которые сохранятся и могут быть изменены другими игроками. В игре реализовано сбор ресурсов и многие другие особенности оригинала в условиях дополненной реальности.

Постер игры Minecraft Earth / изображение microsoft.com

Minecraft Classic – это браузерный ремейк классической версии 2009 года, который был выпущен на празднование 10-й годовщины Minecraft. Classic воспроизводит игру, точно такой какой она была в 2009 году.

Dungeon crawl – жанр в настольных и компьютерных ролевых играх. Представляет собой лабиринтное подземелье (пещера, древний храм, катакомбы и т. п.), которым путешествуют герои, уничтожая монстров и собирая различного рода сокровища.

О разработке говорили открыто

Скриншот из игры Minecraft / изображение igromania

Что касается разработки видеоигр, то подавляющее большинство разработчиков, как правило, держат ее в полном секрете. Это позволяет заинтересовать фанатов и демонстрировать лишь фрагменты специально подготовленного контента, например трейлеры или концепт-арты. Однако одним из интересных фактов о Minecraft было то, что разработка была открыта с самого начала. В статье от Gamasutra в 2011 году Перссон сказал: "С самого начала я был очень открытым по разработке Minecraft. Я говорил об этом на форумах, в первую очередь на TIGSource, и рассказывал людям, чем я сейчас занимаюсь, что разрабатываю, на каком я этапе и какой я хотел бы видеть игру в конечном итоге".

Надежда на везение

Везение в Minecraft / скриншот с YouTube

В той же статье "Нотч" рассказал о том, что, по его мнению, успех Minecraft был основан на полном везении. Он утверждал: "Если вы не делаете сиквел какой-то игры, то фактически невозможно представить, насколько классной она будет, особенно если у вас нет многолетнего опыта, как у большинства издателей". Маркус руководствовался собственным ощущением того, что должно быть в его игре и, что может заинтересовать широкий круг игроков. В этом ему действительно повезло, об этом можно говорить с уверенностью.

Первая версия Minecraft была создана за шесть дней

Одним из самых необычных фактов, касающихся оригинального Minecraft является очень короткое время разработки. Известно, что он был наспех сделан всего лищь за шесть дней. Однако, несмотря на это, игра считалась полностью законченной лишь через два года. Но и после этого было выпущено многочисленное количество обновлений, которые завершили игру и позволили ей стать такой, какой ее сегодня знают и любят сотни миллионов фанатов по всему миру.

Миры Minecraft на самом деле не бесконечны

Карта мира одного из игроков Minecraft / изображение Reddit

Хотя Minecraft известный своими, казалось бы, бесконечными мирами, он на самом деле не является безграничным. Это имеет смысл, так как в игре действительно существуют всем известные ограничения высоты и глубины блоков. Однако Перссон в своем блоге заявил, что игра имеет ограничения размеров мира в целом, но они не являются жесткими. Он объясняет, что чем дальше игрок продвигается в мире игры, тем больше багов начнет возникать. То есть можно предположить, что максимальный размер мира настроен таким образом, чтобы он все еще оставался пригодным для игры. И действительно, мир имеет границу, которая в свою очередь состоит из нескольких слоев, чтобы заблокировать игрокам возможность пройти сквозь нее. Когда игрок преодолевает первые два слоя, игра крашится.

Краш (в мире видеоигр) – это когда игра или приложение внезапно выключается с критической ошибкой и сообщением об этой же ошибке.

Сначала криперы были всего лишь ошибкой кодирования

Крипер и Стив / скриншот с YouTube

Иногда лучшие вещи создаются по ошибке. Крипер является прекрасным примером этого, поскольку один из самых известных символов игры был создан из-за ошибки в коде игры. Сначала "Нотч" пытался создать модель для свиньи, но что-то пошло не так. "Крипер был ошибкой", – говорит он. "У меня не было ни одной программы для моделирования, поэтому, чтобы сделать модели, я просто писал их в коде. Как-то я случайно сделал свиней высокими, а не длинными. Вышла непонятна высокая штука с четырьмя маленькими ножками. Потом это стало Крипером."

Звук гаста позаимствовали у кошки разработчика

Смешным фактом о саунд дизайне является то, что иногда различные звуки создают буквально из того, что лежит под рукой. Например, когда вы слышите звон доспехов, существует большая вероятность того, что, чтобы его получить разработчики, например, били связкой ключей по металлической тарелке. Самый известный пример подобного в Minecraft – звуковые эффекты гаста, звук которых был основан на звуках кошки музыкального продюсера игры Даниэля "C418" Розенфельда. Звук был записан случайно, когда кошка проснулась и потягивалась издавая странные звуки, что впоследствии стали прототипом известного звука из игры.

Звуки гастов в игре Minecraft

Разработчики черпали вдохновение в разнообразных видеоиграх

Как и многие легендарные видеоигры, Minecraft не явился из ниоткуда. Ведь лучшее всегда возникает под влиянием чего-то, что было придумано раньше. В частности, Minecraft был вдохновлен многими видеоиграми для PC, которые помогли сформировать игру такой какой она есть сегодня. Вдохновением для нее служили такие игры, как Dungeon Keeper и RollerCoaster Tycoon.

Скриншот из игры Infiniminer / изображение gamerant

Однако, пожалуй, самым заметным примером является Infiniminer, влияние которого отмечал сам Перссон, поскольку он имел определенный шарм, который искала команда. Infiniminer – это майнинг игра с подобным игровым процессом построения геометрических блоков. Возможно, именно она стала фундаментом будущего успеха Minecraft.

Minecraft иногда пишет собственное неправильно

Пасхалка в Minceraft / скриншот с YouTube

Это веселая пасхалка, которую можно увидеть, если игрок зашел в игру более чем 10 000 раз. Когда это будет сделано, название игры в меню будет выглядеть так, как будто возникла ошибка. Например, вместо Minecraft может красоваться надпись – "Minceraft". Несмотря на то, что это происходит далеко не всегда, однако такие забавные элементы действительно показывают ту страсть с которой оригинальные разработчики подходили к своему творению.