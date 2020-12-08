Minecraft – одна з найлегендарніших відеоігор в історії. 11 фактів, які ви повинні знати про гру, щоб вважатись її справжнім фанатом – у матеріалі.

З моменту свого випуску ця гра перетворилася на безперечний шедевр та легенду ігропрому. Завжди зберігаючи свою актуальність, Minecraft залишається улюбленою грою для сотень мільйонів геймерів в усьому світі, і став популярним як ніколи завдяки пандемії. І хоча здається, що бувалих гравців в Minecraft нічим не здивуєш, проте існують деякі факти, які люди можуть не знати про цю чудову гру. Games24 пропонує вам перевірити власну обізнаність.

Цікаво Відеоігри з неперевершеною зимовою атмосферою – добірка

Першочергові назви

Гра, відома в усьому світі як Minecraft, спочатку називалась Cave Game, потім Minecraft: Order of the Stone.

Існує кілька версій гри, але оригінал – Java

З моменту релізу Minecraft було випущено чимало його різноманітних версій. Оригінал, який створила команда Mojang, був створений за допомогою Java. Однак версія, до якої звикла більшість людей має назву Bedrock. З часом створювались нові версії, що використовувались із конкретної причини, чи то для різних консолей, чи навчальна модель для шкіл.

Наразі існують чотири окремі спін-оффи

Minecraft – неймовірно відомий, тому справедливо, що гра зможе отримати безліч різноманітних спін-оффів. Одним з найвідоміших з них стала гра Telltales Minecraft Story. Найновішим же прикладом, є Minecraft Dungeons, унікальна "dungeon crawl" RPG, в якій можлива кооперація з чотирма гравцями. Іншими двома спін-оффами є Minecraft Earth та Minecraft Classic.

Трейлер Minecraft Dungeons

Earth – гра в доповненій реальності, на кшталт Pokemon GO. Вона дозволяє гравцям взаємодіяти зі світом та створювати структури та об'єкти у стилі Minecraft, які зберігаються та можуть бути змінені іншими гравцями. У грі реалізовано збір ресурсів та багато інших особливостей оригіналу в умовах доповненої реальності.

Постер гри Minecraft Earth / зображення microsoft.com

Minecraft Classic – це браузерний ремейк класичної версії 2009 року, що був випущений на святкування 10-ї річниці Minecraft. Classic відтворює гру, точно такою якою вона була у 2009 році.

Dungeon crawl – жанр в настільних і комп'ютерних рольових іграх. Являє собою лабіринтове підземелля (печера, древній храм, катакомби і т. п.), яким мандрують герої, знищуючи монстрів і збираючи різного роду скарби.

Про розробку говорили відкрито

Скріншот з гри Minecraft / зображення igromania

Що стосується розробки відеоігор, то переважна більшість розробників, як правило, тримають її в цілковитому секреті. Це дозволяє заінтригувати фанатів і демонструвати лише фрагменти спеціально підготовленого контенту, наприклад трейлери чи концепт-арти. Однак одним із цікавих фактів про Minecraft було те, що розробка була відкрита з самого початку. У статті від Gamasutra у 2011 році Маркус Перссон сказав: "З самого початку я був дуже відкритим щодо розробки Minecraft. Я говорив про це на форумах, в першу чергу на TIGSource, і розповідав людям, чим я зараз займаюсь, що розробляю, на якому я етапі і якою я хотів би бачити гру в кінцевому результаті".

Надія на везіння

Везіння в Minecraft / скріншот з YouTube

У тій же статі "Нотч" розповів про те, що, на його думку, успіх Minecraft був заснований на цілковитому везінні. Він стверджував: "Якщо ви не робите сиквел якоїсь гри, то фактично неможливо уявити, наскільки класною вона буде, особливо якщо у вас немає багаторічного досвіду, як у більшості видавців". Маркус керувався власним відчуттям того, що повинно бути у його грі та, що може зацікавити широкий загал гравців. У цьому йому дійсно пощастило, про це можна говорити з впевненістю.

Перша версія Minecraft була створена за шість днів

Одним з найнезвичайніших фактів, що стосуються оригінального Minecraft є дуже короткий час розробки. Відомо, що його було наспіх зроблено всього лише за шість днів. Однак, попри це, гра вважалася повністю закінченою лише через два роки. Та й після цього було випущено численну кількість оновлень, які повністю довершили гру та дозволили їй стати такою, якою її сьогодні знають та люблять сотні мільйонів фанатів з усього світу.

Світи Minecraft насправді не нескінченні

Карта світу одного з гравців Minecraft / зображення Reddit

Хоча Minecraft відомий своїми, здавалося б, нескінченними світами, він насправді не є безмежним. Це має сенс, оскільки у грі дійсно існують всім відомі обмеження висоти та глибини блоків. Однак Перссон у своєму блозі заявив, що гра має обмеження розмірів світу в цілому, але вони не є жорсткими. Він пояснює, що чим далі гравець просувається у світі гри, тим більше багів почне виникати. Себто можна припустити, що максимальний розмір світу налаштовано таким чином, щоб він все ще залишався придатним для гри. І справді, світ має межу, що своєю чергою складається з кількох шарів, щоб заблокувати гравцям можливість пройти крізь неї. Коли гравець долає перші два шари, гра крашиться.

Краш (у світі відеоігор) – це коли гра або додаток раптово вимикається з критичною помилкою і повідомленням про цю саму помилку.

Спочатку кріпери були всього лише помилкою кодування

Кріпер і Стів / скріншот з YouTube

Іноді найкращі речі створюються помилково. Кріпери є прекрасним прикладом цього, оскільки один з найвідоміших символів гри був створений через помилку в коді гри. Спочатку "Нотч" намагався створити модель для свині, але щось пішло не так. "Кріпери були помилкою", – говорить він. "У мене не було жодної програми для моделювання, тому щоб зробити моделі, я просто писав їх у коді. Якось я випадково зробив свиней високими, а не довгими. Вийшла незрозуміла висока штука з чотирма маленькими ніжками. Потім це стало кріпером."

Звук гастів запозичили в кішки розробника

Кумедним фактом про саунд дизайн є те, що іноді різноманітні звуки створюють буквально з того, що лежить під рукою. Наприклад, коли ви чуєте брязкіт обладунків, існує велика ймовірність того, що щоб його отримати розробники, наприклад, били зв'язкою ключів по металевій тарілці. Найвідоміший приклад подібного у Minecraft – звукові ефекти Гаста, звук яких був заснований на звуках кішки музичного продюсера гри Даніеля "C418" Розенфельда. Звук був записаний випадково, коли кішка прокинулась та потягувалась видаючи дивний звук, що в наслідку і став прототипом відомого звуку з гри.

Звуки Гастів в грі Minecraft

Розробники черпали натхнення у різноманітних відеоіграх

Як і багато легендарних відеоігор, Minecraft не з'явився нізвідки. Адже найкраще завжди виникає під впливом чогось що було придумано раніше. Зокрема, Minecraft був натхненний багатьма відеоіграми для PC, які допомогли сформувати гру такою якою вона є сьогодні. Натхненням для неї слугували такі ігри, як Dungeon Keeper та RollerCoaster Tycoon.

Скріншот з гри Infiniminer / зображення gamerant

Однак, мабуть, найпомітнішим прикладом є Infiniminer, вплив якого відзначав сам Перссон, оскільки він мав певний шарм, який шукала команда. Infiniminer – це майнінг-гра з подібним ігровим процесом побудови геометричних блоків. Можливо, саме вона стала фундаментом майбутнього успіху Minecraft.

Minecraft іноді пише власну назву неправильно

Пасхалка в Minceraft / скріншот з YouTube

Це весела пасхалка, яку можна побачити, якщо гравець зайшов в гру більш як 10 000 разів. Коли це буде зроблено, назва гри в меню буде виглядати так, ніби виникла помилка. Наприклад, замість Minecraft може красуватись надпис – "Minceraft". Попри те, що це трапляється далеко не завжди, однак такі кумедні елементи справді показують ту пристрасть з якою оригінальні розробники підходили до свого творіння.