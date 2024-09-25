Ubisoft відклала вихід Assassin's Creed Shadows: нова дата виходу гри

Компанія Ubisoft офіційно оголосила про затримку релізу свого майбутнього екшена у відкритому світі Assassin's Creed Shadows. Спочатку запланований на 15 листопада реліз гри перенесено на 14 лютого 2025 року.

Гра буде доступна на ПК (через Ubisoft Connect, Epic Games Store та Steam), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X та Xbox Series S. Тож цього разу Assassin's Creed Shadows вийде в Steam одночасно з іншими платформами, як зазначено на сторінці гри в X.

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Затримка, за словами Ubisoft та розробника Ubisoft Quebec, пов'язана з необхідністю додаткового часу для полірування гри та реалізації ключових функцій.

Рішення було прийнято після слабшого, ніж очікувалося, запуску Star Wars Outlaws, іншої гри з відкритим світом від Ubisoft, що сприяло тому, що розробники вирішили взяти додатковий час для забезпечення більш плавного релізу.

Окрім затримки релізу, Ubisoft також повідомила про серйозні зміни у своїй стратегії після запуску гри. Видавець більше не дотримуватиметься традиційної моделі сезонних перепусток. Як наслідок, гравцям, які оформили передзамовлення на Assassin's Creed Тіні, будуть повернуті гроші, і вони отримають перше з двох запланованих доповнень безкоштовно після релізу гри.

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Дія Assassin's Creed Shadows розгортається у феодальній Японії 1579 року і розповідає про двох головних героїв: Наое, спритну і непомітну шинобі, та Ясуке, легендарного темношкірого самураєм. Історія гри обіцяє занурити гравців у багатий, історично натхненний відкритий світ, сповнений інтриг та екшену.