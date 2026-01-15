Схожа доля чекає і на гоночний симулятор Forza Horizon 6, хоча власникам консолей від Sony доведеться зачекати на нього трохи довше. Про це головний редактор видання Video Games Chronicle Енді Робінсон розповів у подкасті на YouTube-каналі видання, розповідає 24 Канал.

Чого чекати від релізів Fable та Forza Horizon 6 у 2026 році?

Фентезійний екшен Fable, розробку якого анонсували ще у 2020 році, готується до виходу на основних ігрових платформах. Це стало можливим завдяки тому, що команда розробників почала працювати над адаптацією гри для японської консолі завчасно.

Хоча інсайдери зазначають, що плани компанії можуть змінитися незадовго до офіційної події, наразі джерела підтверджують вихід гри "день у день" на всіх пристроях.

VSG про реліз Fable та Forza Horizon 6 на PlayStation 5 – дивіться відео:

Щодо гоночної аркади Forza Horizon 6, ситуація виглядає дещо інакше. Обидва проєкти планують випустити у 2026 році, проте реліз перегонів на PlayStation 5 відбудеться із запізненням.

Енді Робінсон пояснює це тим, що порт для платформи Sony просто не встигнуть підготувати до моменту загального виходу гри на ринок.

Більше деталей про ігровий процес та особливості обох новинок мають оприлюднити під час офіційної презентації Developer_Direct 2026. Трансляція заходу запланована на 22 січня о 20:00 за київським.

Окрім демонстрації Fable та Forza Horizon 6, на події очікують новини про інші проєкти внутрішніх студій Xbox та можливі сюрпризи від розробників.