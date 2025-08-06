Студія Nightdive, відома своїми ремастерами класичних ігор, схоже, готує перевидання легендарного шутера Quake III Arena. Розробники залишили фанатам загадковий натяк під час однієї зі своїх трансляцій. Ймовірно, офіційний анонс відбудеться вже незабаром на фестивалі QuakeCon 2025.

Все почалося з заяви очільника Nightdive Studios Стівена Кіка, який повідомив, що наступний великий проєкт студії представлять на QuakeCon 2025. Згодом уважні шанувальники знайшли підтвердження своїм здогадкам, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Silent Hill f отримає новий ігровий режим: розробники розповіли про фінали та перепроходження

Користувач Reddit під ніком kjurban помітив, що під час нещодавньої трансляції розробники закріпили в чаті коментар: "Вся увага, точніше, (очні) Сфери (Orbbs) на цей анонс".

Для тих, хто не знайомий з Quake III Arena, Orbb – це ім'я одного з ботів, доступних в офлайн-режимі шутера 1999 року. Фанати миттєво розцінили це як прямий натяк на ремастер культової гри від id Software.

Чому фанати настільки впевнені в ремастері Quake III Arena?

Nightdive Studios вже має досвід роботи з франшизою. У 2021 та 2023 роках студія брала участь у випуску ремастерів Quake та Quake II. Обидві оновлені версії анонсували саме на QuakeCon і випускали одразу після презентації. Таким чином, анонс перевидання Quake III Arena продовжив би цю традицію.

Фестиваль QuakeCon 2025 пройде з 7 по 10 серпня. Окрім можливого анонсу ремастера, на ньому також очікується презентація першого і останнього доповнення для шутера Doom: The Dark Ages.

А тим часом стало відомо, що інший популярний шутер – Fortnite – отримає кросовер з Halo. Epic Games анонсувала новий сезон Fortnite з новими скінами спартанців та тематикою "Навала комах".