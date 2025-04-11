Симулятор футболу від розробників Sifu можна буде випробувати безплатно ще до релізу

Неочікуваний симулятор футболу Rematch від студії що подарувала індустрії хітовий інді-файтинг Sifu отримав новий трейлер, дату релізу та строки безплатного бета-тестування для усіх охочих.

Відома створенням Sifu, студія Sloclap ще в грудні 2024 року шокувала спільноту, представивши свій наступний проєкт – симулятор футболу без правил Rematch, повідомляє 24 Канал.

Цікаво 40 хвилин та жодної смерті: геймер поділився рекордним проходженням Sifu

Реліз влітку, а бета-тест уже скоро

Вочевидь після створення проєкту, що увійшов в список найскладніших ігор всіх часів, розробникам захотілося чогось кардинально іншого.

Rematch – це багатокористувацька футбольна гра, яка пропонує геймерам "швидкі" матчі у режимах 5 проти 5 і 4 проти 4 на дбайливо огороджених мініфутбольних полях.

Особливістю проєкту є те, що кожен користувач контролює лише свого гравця, а у грі фактично немає правил, себто ніяких фолів і офсайдів.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!

Нещодавно майбутня новинка отримала свіжий трейлер та дату релізу.

"Золоті" правила гри: дивіться відео

Sloclap підтвердили, що вихід Rematch планується 19 липня на ПК, Xbox Series X|S та PlayStation 5. Окрім того, гра стане частиною підписки Xbox Game Pass.

Також стало відомо про відкрите бета-тестування, яке планують провести з 18 по 19 квітня на ПК (через Steam). Зареєструватися для участі вже можна на сайті Playrematch.com.