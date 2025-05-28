Геймери впевнені, що Ubisoft натякнули на омріяний фанатами ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag, інформує 24 Канал.

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Саме "піратський" Assasin's Creed вважається багатьма шанувальниками найкращою частиною відомої серії, попри колосальний успіх Assassin’s Creed Shadows.

Чутки про створення оновленої версії Black Flag з'явилися ще у червні 2023 року. Тоді джерела видання Kotaku повідомляли, що проєкт перебуває на ранній стадії розробки.

З тих часів минуло майже два роки, але Ubisoft все ще тримає тишу на цей рахунок. Щоправда, деякі геймери впевнені, що остання публікація офіційного акаунту Assassin's Creed UK у соцмережі X є очевидним натяком на скорий анонс ремейку.

Мова про допис, який підтримує популярний тренд про те, що втрата пам'яті дає шанс ніби вперше зіграти в якусь гру. Для його ілюстрації адміни сторінки обрали саме Black Flag.

Чому Black Flag з усіх ігор, адміністраторе? Ви намагаєтеся нам щось сказати?,

– написав один з коментаторів.

До нього приєдналося чимало інших шанувальників серії, які тепер щиро впевнені, що вибір був навмисним.

Чи мають вони рацію – покаже лише час.