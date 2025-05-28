Геймеры уверены, что Ubisoft намекнули на желанный фанатами ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag, информирует 24 Канал.

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Именно "пиратский" Assasin's Creed считается многими поклонниками лучшей частью известной серии, несмотря на колоссальный успех Assassin's Creed Shadows.

Слухи о создании обновленной версии Black Flag появились еще в июне 2023 года. Тогда источники издания Kotaku сообщали, что проект находится на ранней стадии разработки.

С тех времен прошло почти два года, но Ubisoft все еще держит тишину на этот счет. Правда, некоторые геймеры уверены, что последняя публикация официального аккаунта Assassin's Creed UK в соцсети X является очевидным намеком на скорый анонс ремейка.

Речь о посте, который поддерживает популярный тренд о том, что потеря памяти дает шанс будто впервые сыграть в какую-то игру. Для его иллюстрации админы страницы выбрали именно Black Flag.

Почему Black Flag из всех игр, администратор? Вы пытаетесь нам что-то сказать?,

– написал один из комментаторов.

К нему присоединилось немало других поклонников серии, которые теперь искренне уверены, что выбор был преднамеренным.

Правы ли они – покажет лишь время.