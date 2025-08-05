Видавництво THQ Nordic вже розглядає можливість створення ремейку культової рольової гри Gothic 2. Це стало відомо попри те, що оновлена версія першої частини ще не вийшла. Представник компанії зазначив, що у команди вже є багато ідей щодо осучаснення продовження, яке свого часу також здобуло культовий статус серед гравців.

Представник THQ Nordic в інтерв'ю виданню Tech4Gamers поділився планами на потенційне оновлення Gothic 2, інформує 24 Канал. Хоча наразі барселонська студія Alkimia Interactive повністю зосереджена на завершенні ремейку першої Gothic, видавництво вже замислюється про майбутнє франшизи.

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У компанії зазначили, що після виходу Gothic Remake команда продовжить підтримувати гру, прислухаючись до відгуків гравців та виправляючи можливі помилки. Лише після цього вони почнуть думати про наступні кроки для серії.

Втім, схоже, що роздуми вже почалися. Представник THQ Nordic підтвердив, що вони з великим задоволенням взялися б за ремейк Gothic 2 і вже мають чимало ідей. На його думку, друга частина є значно ціліснішою грою, ніж оригінал, і містить менше сюжетних прогалин та елементів, які потребують кардинальних змін чи покращень.

Ремейк першої Gothic має вийти на початку 2026 року для ПК (Steam, GOG), PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Попри все, довгоочікувану гру довелося відкласти. Але фанати не залишаться розчарованими – розробники підготували для них приємний сюрприз.

Gothic 1 Remake трейлер – дивіться відео: