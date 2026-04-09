Фанати RE Requiem знайшли невикористану форму одного з босів гри – унікальне фото
- Фанати знайшли невикористану форму боса Віктора Гідеона у файлах гри Resident Evil Requiem.
- Ця альтернативна форма включає химерний вигляд з кількома версіями обличчя, частинами тіла та зміями, але не була реалізована у фінальній версії гри.
Фанати Resident Evil Requiem покопалися у файлах гри та знайшли скриншоти секретної форми одного з найгрізніших босів проєкту. Що приховали розробники – дивіться у матеріалі.
Кожен бос у RE Requiem моторошний по-своєму, адже всі вони в ті чи іншій мірі постраждали від дії вірусу. Одначе, особливо серед них виділяється один одіозний пан, повідомляє 24 Канал.
Гідеон з RE Requiem має ще одну секретну форму?
Віктор Гідеон фактично мав стати найгрізнішим монстром з гри, що підтверджує недавня знахідка датамайнерів.
Команда Umeda Japan опублікувала в соцмережі X звістку про те, що їм вдалося відшукати у файлах RE Requiem альтернативну форму монструозного боса, яка не потрапила у фінальну версію проєкту.
У ній кінцева фаза Гідеона набуває химероподібного вигляду, з кількома версіями його обличчя, частинами тіла та зміями, які стирчать з величезного шматка плоті, що мало нагадує людину. Цікаво, що це б дало шанину пальто зі зміїної шкіри, яке носить герой.
Примітним є і те, що існує ще одна подібна модель персонажа, але без руки та з одним крилом. Ймовірно, вона планувалася як перехідна фаза перед остаточною трансформацією, припускають у gamesradar+.
Достеменно невідомо, чому Capcom вирішила не використовувати цю форму Гідеона чи те на якому саме етапі розробки її було "вирізано", але шкода, що геймери не побачили такого видовищного перевтілення в грі.
Останні новини про Resident Evil:
На релізі Requiem отримала шалені оцінки як від геймерів, так і від критиків, які однаково в захваті від проєкту.
Очікується, що вже 30 липня 2026 року на фанатів гри очікуватиме вихід великого DLC, яке серед іншого поверне у неї режим Mercenaries.
Тим часом, видалений з Resident Evil Requiem файл може розкрити найбільшу таємницю, яку залишила гра. А саме – ім'я дружини Леона Кеннеді.