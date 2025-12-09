На новій обкладинці гри уважні користувачі помітили зображення знакового персонажа, що фактично підтверджує давні чутки про його роль у проєкті, розповідає 24 Канал з посиланням на IGN.

Як саме стався витік інформації про персонажа?

Відомий інсайдер Dusk Golem (він же AestheticGamer) ще з моменту першого анонсу проєкту стверджував, що гравці зможуть керувати не лише технічним аналітиком ФБР Грейс Ешкрофт, а й постарілим Леоном.

Тепер ці інсайди отримали візуальне підтвердження: блогер зауважив, що іконка Resident Evil Requiem у магазині змінилася. На оновленій ілюстрації на задньому плані за Грейс чітко видно обличчя Леона.

Playstation for real this time accidentally just leaked Leon in Resident Evil Requiem. Checked with some people to absolutely confirm this was real first, and it is. If you have the standard non-Deluxe Edition of RE9 on PS5, you can see this cover if try to schedule pre-loading. pic.twitter.com/yZv69ecd2u — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) December 9, 2025

Цю зміну можна побачити на екрані попереднього завантаження стандартної цифрової версії гри для PlayStation 5. Представники порталу IGN також перевірили сторінку в магазині та підтвердили наявність арту з Леоном.



Леон повернеться в Resident Evil Requiem / Фото IGN

Ймовірно, повноцінна презентація героя відбудеться під час церемонії The Game Awards 2025, що пройде 12 грудня, оскільки Capcom вже підтвердила свою присутність на заході.

За даними Dusk Golem, ігровий процес за Леона частково натхненний механіками The Last of Us Part II та буде значно динамічнішим і насиченим екшеном, ніж епізоди за Грейс. Сюжетна лінія Леона розгортатимуться у 2020 році, тоді як події за Грейс відбуваються у 2028-му.

Раніше GameStop випадково розкрив інформацію про таємного персонажа Resident Evil Requiem, яким виявилася Розмарі Вінтерс.

Що відомо про сюжет і сетинг Resident Evil Requiem

За попередніми даними, Resident Evil Requiem стане експериментальною частиною серії, яка відмовиться від лінійної оповіді на користь складної структури з двома часовими лініями. Історія гри охопить майже десятиліття і покаже наслідки біологічних катастроф з різних перспектив.

Сюжет будується навколо двох ключових часових відрізків:

2020 рік : У центрі уваги опиниться Леон Кеннеді . Ця частина гри слугуватиме приквелом до основних подій і, ймовірно, розкриє причини глобальної кризи, з якою світ зіткнеться пізніше. Цей сегмент орієнтований на фанатів класичного екшену в дусі Resident Evil 4.

: У центрі уваги опиниться . Ця частина гри слугуватиме приквелом до основних подій і, ймовірно, розкриє причини глобальної кризи, з якою світ зіткнеться пізніше. Цей сегмент орієнтований на фанатів класичного екшену в дусі Resident Evil 4. 2028 рік: Головною героїнею виступить Грейс Ешкрофт, технічний аналітик ФБР. Її сюжетна лінія розгортається у похмурому майбутньому, де наслідки подій 2020 року вже змінили світ. Оскільки Грейс не є типовим "суперсолдатом", геймплей за неї може більше фокусуватися на розслідуванні, виживанні та використанні гаджетів, аніж на відкритих перестрілках.

Інсайдери стверджують, що Capcom прагне поєднати найкращі елементи сучасних горорів. "Сегменти Леона" описують як динамічні та жорсткі, з механіками ближнього бою та стрільби, натхненними The Last of Us Part II.

Водночас лінія Грейс має забезпечити атмосферу напруги та жаху, притаманну раннім частинам франшизи.

Вихід Resident Evil Requiem заплановано на 27 лютого 2026 року на ПК, PS5, Xbox Series X/S та Nintendo Switch 2. Також витік з бази даних GameStop натякає на можливу появу третього ігрового протагоніста.