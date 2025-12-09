На новой обложке игры внимательные пользователи заметили изображение знакового персонажа, что фактически подтверждает давние слухи о его роли в проекте, рассказывает 24 Канал со ссылкой на IGN.

Как именно произошла утечка информации о персонаже?

Известный инсайдер Dusk Golem (он же AestheticGamer) еще с момента первого анонса проекта утверждал, что игроки смогут управлять не только техническим аналитиком ФБР Грейс Эшкрофт, но и постаревшим Леоном.

Теперь эти инсайды получили визуальное подтверждение: блогер заметил, что иконка Resident Evil Requiem в магазине изменилась. На обновленной иллюстрации на заднем плане за Грейс четко видно лицо Леона.

Playstation for real на этот раз случайно просто слили Леона в Resident Evil Requiem. Проверил у некоторых людей, чтобы абсолютно подтвердить, что это реально сначала, и это так и есть. Если у вас есть стандартное не-Deluxe Edition RE9 на PS5, вы можете увидеть эту обложку, если попробуете запланировать предварительную загрузку. pic.twitter.com/yZv69ecd2u - AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) 9 декабря, 2025 г

Это изменение можно увидеть на экране предварительной загрузки стандартной цифровой версии игры для PlayStation 5. Представители портала IGN также проверили страницу в магазине и подтвердили наличие арта с Леоном.



Леон вернется в Resident Evil Requiem / Фото IGN

Вероятно, полноценная презентация героя состоится во время церемонии The Game Awards 2025, что пройдет 12 декабря, поскольку Capcom уже подтвердила свое присутствие на мероприятии.

По данным Dusk Golem, игровой процесс за Леона частично вдохновлен механиками The Last of Us Part II и будет значительно более динамичным и насыщенным экшеном, чем эпизоды за Грейс. Сюжетная линия Леона будет разворачиваться в 2020 году, тогда как события за Грейс происходят в 2028-м.

Ранее GameStop случайно раскрыл информацию о тайном персонаже Resident Evil Requiem, которым оказалась Розмари Винтерс.

Что известно о сюжете и сеттинге Resident Evil Requiem

По предварительным данным, Resident Evil Requiem станет экспериментальной частью серии, которая откажется от линейного повествования в пользу сложной структуры с двумя временными линиями. История игры охватит почти десятилетие и покажет последствия биологических катастроф с разных перспектив.

Сюжет строится вокруг двух ключевых временных отрезков:

2020 год : В центре внимания окажется Леон Кеннеди . Эта часть игры будет служить приквелом к основным событиям и, вероятно, раскроет причины глобального кризиса, с которым мир столкнется позже. Этот сегмент ориентирован на фанатов классического экшена в духе Resident Evil 4.

: В центре внимания окажется . Эта часть игры будет служить приквелом к основным событиям и, вероятно, раскроет причины глобального кризиса, с которым мир столкнется позже. Этот сегмент ориентирован на фанатов классического экшена в духе Resident Evil 4. 2028 год: Главной героиней выступит Грейс Эшкрофт, технический аналитик ФБР. Ее сюжетная линия разворачивается в мрачном будущем, где последствия событий 2020 года уже изменили мир. Поскольку Грейс не является типичным "суперсолдатом", геймплей за нее может больше фокусироваться на расследовании, выживании и использовании гаджетов, чем на открытых перестрелках.

Инсайдеры утверждают, что Capcom стремится совместить лучшие элементы современных хорроров. "Сегменты Леона" описывают как динамичные и жесткие, с механиками ближнего боя и стрельбы, вдохновленными The Last of Us Part II.

В то же время линия Грейс должна обеспечить атмосферу напряжения и ужаса, присущую ранним частям франшизы.

Выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Также утечка из базы данных GameStop намекает на возможное появление третьего игрового протагониста.