Эти данные противоречат предыдущим слухам об участии ветерана серии Леона Кеннеди и намекают на продолжение истории семьи Винтерс, рассказывает 24 Канал.

До этого момента официально подтвержденным протагонистом Resident Evil Requiem была только Грейс Эшкрофт, технический аналитик Федерального бюро расследований. Долгое время фанатское сообщество обсуждало слухи, что вторым героем станет любимец публики Леон Кеннеди. Однако свежая утечка информации, которую заметил известный инсайдер AestheticGamer (Dusk Golem), кардинально меняет эти ожидания.

На сайте GameStop (сейчас страница удалена) появилось описание контента для расширенного издания игры, который Capcom еще не анонсировала. В тексте говорится о косметических предметах для Розмари Винтерс – дочери Итана, главного героя седьмой и восьмой частей серии (Resident Evil Village). Наличие скинов для персонажа почти гарантированно указывает на то, что игроки смогут управлять взрослой Роуз в новой части.



Детали расширенного издания Resident Evil Requiem / Скриншот AestheticGamer1 с сайта GameStop

Какие еще детали известны о Resident Evil Requiem?

Кроме неожиданного героя, утечка раскрыла планы на поддержку проекта после релиза. Владельцы сезонного абонемента The Sanctuary получат доступ к двум сюжетным дополнениям. Также упоминается большое обновление, которое добавит в игру классический режим "Наемники" (The Mercenaries).

Появление имени Роуз Винтерс вызвало бурную реакцию среди поклонников франшизы, ведь многие считали ее историю завершенной в дополнении Shadows of Rose. Некоторые фанаты даже выразили сомнение в правдивости описания на сайте ритейлера.

Больше ясности должна внести церемония The Game Awards 2025, где запланирована презентация игры. Мероприятие начнется 12 декабря в 2:30 по киевскому времени.

Когда выйдет Resident Evil Requiem?

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для ПК (Steam, EGS), PlayStation 5, Xbox Series X|S и новой консоли Nintendo Switch 2.