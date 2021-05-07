Сьогодні вночі відбувся довгоочікуваний реліз відеогри Resident Evil Village, а геймери вже повністю поринули в історію цього божевільного селища. Щоправда, ембарго на огляди зняли трохи раніше, тому критики вже встигли поділитися розгорнутими думками.

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Варто розпочати з того, що на агрегаторі рецензій Metacritic перші оцінки з'явилися ще вчора, а сумарно гру вже встигло оцінити 72 видання (критика). Також важливо відзначити, що саме ці огляди базуються на версії гри для консолі PlayStation 5. На PC всього 12 рецензій, а на Xbox Series – 6, тому поки не будемо приділяти увагу цим платформам. Зрозуміло, що найближчим часом оглядів ставатиме лише більше, але вже й зараз можна зробити якісь висновки.

Критики дуже тепло зустріли Resident Evil Village, а у середньому вона отримує 84 бали зі 100. Щоправда, у ремейку другої частини всі 92, а у повноцінної сьомої – 86 балів, хоча це все одно більше, ніж у минулорічного ремейку Resident Evil 3 (79). Тобто гра вийшла на рівні попередніх. Загалом новий Resident Evil дуже хвалять, а також називають однією з найкращих ігор в серії та гідним продовженням.

Особливо виділяють бойову систему, різноманітність ігрового світу, нових ворогів та дизайн рівнів. Багатьом сподобалося поєднання та баланс старих ідей з цікавими нововведенням. Саме тому ця частина може одночасно підійти новачкам та палким шанувальникам серії. Також критики хвалять атмосферні локації, у яких проходить гра, та колоритних антагоністів. Відзначають й гарну роботу з потужностями консолей нового покоління (звук та графіка).

Щоправда, деяким виданням гра не сподобалася, а критикують її в основному за сюжет. Відзначають його нелогічність, а головного героя продовжують називати безликим персонажем. Хоча тут варто й додати, що деякі критики, навпаки, дуже хвалять саме історію. Також журналістам не сподобалася чимала кількість відсилок на Resident Evil 4 та "екранний час" Леді Дімітреску. Загалом негативних рецензій взагалі немає, а жодне видання поки не виставило цій грі оцінку у менше як 50 балів.

Релізний трейлер відеогри Resident Evil Village – відео