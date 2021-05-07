Сегодня ночью состоялся долгожданный релиз видеоигры Resident Evil Village, а геймеры уже полностью погрузились в историю этого сумасшедшего поселка. Правда, эмбарго на обзоры сняли чуть раньше, поэтому критики уже успели поделиться развернутыми мнениями.

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Стоит начать с того, что на агрегаторе рецензий Metacritic первые оценки появились еще вчера, а суммарно игру уже успело оценить 72 издания (критика). Также важно отметить, что именно эти обзоры базируются на версии игры для консоли PlayStation 5. На PC всего 12 рецензий, а на Xbox Series – 6, поэтому пока не будем уделять внимание этим платформам. Понятно, что в ближайшее время обзоров будет становиться только больше, но уже и сейчас можно сделать какие-то выводы.

Критики очень тепло встретили Resident Evil Village, а в среднем она получает 84 балла из 100. Правда, в ремейка второй части все 92, а в полноценной седьмой – 86 баллов, хотя это все равно больше, чем в прошлогоднего ремейка Resident Evil 3 (79). То есть игра вышла на уровне предыдущих. В целом новый Resident Evil очень хвалят, а также называют одной из лучших игр в серии и достойным продолжением.

Особо выделяют боевую систему, разнообразие игрового мира, новых врагов и дизайн уровней. Многим понравилось сочетание и баланс старых идей с интересными нововведениями. Именно поэтому эта часть может одновременно подойти новичкам и страстным поклонникам серии. Также критики хвалят атмосферные локации, в которых проходит игра, и колоритных антагонистов. Отмечают и хорошую работу с мощностями консолей нового поколения (звук и графика).

Правда, некоторым изданиям игра не понравилась, а критикуют ее в основном за сюжет. Отмечают его нелогичность, а главного героя продолжают называть безликим персонажем. Хотя здесь стоит и добавить, что некоторые критики, наоборот, очень хвалят именно историю. Также журналистам не понравилось немалое количество отсылок на Resident Evil 4 и "экранное время" Леди Димитреску. В общем негативных рецензий вообще нет, а ни одно издание пока не выставило этой игре оценку менее 50 баллов.

Релизный трейлер видеоигры Resident Evil Village – видео