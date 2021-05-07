Гідне продовження серії чи простий горор: з'явилися перші оцінки Resident Evil Village

Гра Resident Evil Village вже отримала перші оцінки від провідних видань. Більшості вона дуже сподобалася, але деякі критики виставили відеогрі достатньо посередні бали.

Сьогодні вночі відбувся довгоочікуваний реліз відеогри Resident Evil Village, а геймери вже повністю поринули в історію цього божевільного селища. Щоправда, ембарго на огляди зняли трохи раніше, тому критики вже встигли поділитися розгорнутими думками.

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Варто розпочати з того, що на агрегаторі рецензій Metacritic перші оцінки з'явилися ще вчора, а сумарно гру вже встигло оцінити 72 видання (критика). Також важливо відзначити, що саме ці огляди базуються на версії гри для консолі PlayStation 5. На PC всього 12 рецензій, а на Xbox Series – 6, тому поки не будемо приділяти увагу цим платформам. Зрозуміло, що найближчим часом оглядів ставатиме лише більше, але вже й зараз можна зробити якісь висновки.

Критики дуже тепло зустріли Resident Evil Village, а у середньому вона отримує 84 бали зі 100. Щоправда, у ремейку другої частини всі 92, а у повноцінної сьомої – 86 балів, хоча це все одно більше, ніж у минулорічного ремейку Resident Evil 3 (79). Тобто гра вийшла на рівні попередніх. Загалом новий Resident Evil дуже хвалять, а також називають однією з найкращих ігор в серії та гідним продовженням.

Особливо виділяють бойову систему, різноманітність ігрового світу, нових ворогів та дизайн рівнів. Багатьом сподобалося поєднання та баланс старих ідей з цікавими нововведенням. Саме тому ця частина може одночасно підійти новачкам та палким шанувальникам серії. Також критики хвалять атмосферні локації, у яких проходить гра, та колоритних антагоністів. Відзначають й гарну роботу з потужностями консолей нового покоління (звук та графіка).

Щоправда, деяким виданням гра не сподобалася, а критикують її в основному за сюжет. Відзначають його нелогічність, а головного героя продовжують називати безликим персонажем. Хоча тут варто й додати, що деякі критики, навпаки, дуже хвалять саме історію. Також журналістам не сподобалася чимала кількість відсилок на Resident Evil 4 та "екранний час" Леді Дімітреску. Загалом негативних рецензій взагалі немає, а жодне видання поки не виставило цій грі оцінку у менше як 50 балів.

Релізний трейлер відеогри Resident Evil Village – відео