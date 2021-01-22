Компанія Capcom представила перший трейлер відеогри Resident Evil Village, а також розповіла чимало цікавої інформації. Вже відома дата виходу гри та геймплейні особливості нового проєкту.

Компанія Capcom провела вночі офіційну презентацію відеогри Resident Evil Village. Саме шоу тривало лише 20 хвилин, але геймерам показали перші геймплейні кадри та розповіли чимало цікавої інформації.

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Загальна інформація

Реліз Resident Evil Village повинен відбутися вже 7 травня 2021 року, хоча раніше у мережі з'являлися чутки про квітень. Гра вийде на PC, PS5, Xbox Series, а також на консолі минулого покоління PS4 та Xbox One. Розробники відзначили, що передзамовити можна буде різноманітні видання відеогри. Також вийде колекційна версія із різноманітними тематичними предметами (фігурки, зошити, постери).

Студія Capcom вже випустила демо-версію гри для консолі PS5. Варто відзначити, що пробна версія для інших платформ вийде лише на початку весни. У демо відсутні сутички з ворогами, а геймери можуть просто ознайомитися з ігровим світом Resident Evil Village.

Дивіться трейлер відеогри Resident Evil Village – відео

Інформація про геймплей та сюжет

Розробники показали геймплейні кадри Resident Evil Village, а також розкрили перші сюжетні деталі. Найцікавіша інформація, яку відзначили представники студії Capcom в офіційній презентації:

основні та знайомі елементи залишаться у грі

гравцям дадуть ніж, яким можна буде розбивати різноманітні предмети

інвентар буде виконано у стилі RE4 (своєрідний "Тетріс")

у грі буде торговець з іменем Дюк, а продаватиме він припаси та зброю. Дюк може з'являтися у різноманітних місцях на карті

висока вампірка, яка вже стала мемом, отримала ім'я – Леді Дімітреску

у Леді є три дочки, які вміють перетворюватися у рій комах

головною може стати матір Міранда, але про цього персонажа інформації дуже мало

Дивіться перші геймплейні кадри Resident Evil Village – відео

Інформація про мультиплеєр

Багатокористувацька версія гри буде називатися Re:Verse, а доступ до неї отримають всі власники Resident Evil Village. Поки відомо лише про один режим – класичний "deathmatch", але лише на шістьох гравців. Геймери зможуть зіграти за всіх культових персонажів цієї серії, а також можна буде перетворюватися на різноманітних лиходіїв. Тестування цього режиму розпочнеться вже найближчим часом.

Дивіться трейлер Resident Evil Re:Verse – відео