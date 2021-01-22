Компания Capcom представила первый трейлер видеоигры Resident Evil Village, а также рассказала немало интересной информации. Уже известна дата выхода игры и геймплейные особенности нового проекта.

Компания Capcom провела ночью официальную презентацию видеоигры Resident Evil Village. Само шоу длилось всего 20 минут, но геймерам показали первые геймплейные кадры и рассказали немало интересной информации.

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Общая информация

Релиз Resident Evil Village должен состояться уже 7 мая 2021 года, хотя в сети появлялись слухи об апреле. Игра выйдет на PC, PS5, Xbox Series, а также на консоли прошлого поколения PS4 и Xbox One. Разработчики отметили, что предзаказать можно будет разнообразные издания видеоигры. Также выйдет коллекционная версия с различными тематическими предметами (фигурки, тетради, постеры).

Студия Capcom уже выпустила демо-версию игры для консоли PS5. Стоит отметить, что пробная версия для других платформ выйдет только в начале весны. В демо отсутствуют схватки с врагами, а геймеры могут просто ознакомиться с игровым миром Resident Evil Village.

Смотрите трейлер видеоигры Resident Evil Village – видео

Информация о геймплее и сюжете

Разработчики показали геймплейные кадры Resident Evil Village, а также раскрыли первые сюжетные детали. Самая интересная информация, которую отметили представители студии Capcom в официальной презентации:

основные и знакомые элементы останутся в игре

игрокам дадут нож, которым можно будет разбивать различные предметы

инвентарь будет выполнен в стиле RE4 (своеобразный "Тетрис")

в игре будет торговец с именем Дюк, а продавать он будет припасы и оружие. Дюк может появляться в различных местах на карте

высокая вампирша, которая уже стала мемом, получила имя – Леди Димитреску

в Леди есть три дочери, которые умеют превращаться в рой насекомых

главной может стать мать Миранда, но об этом персонаже информации очень мало

Смотрите первые геймплейные кадры Resident Evil Village – видео

Информация о мультиплеере

Многопользовательская версия игры будет называться Re:Verse, а доступ к ней получат все владельцы Resident Evil Village. Пока известно только об одном режиме – классический "deathmatch", но только на шестерых игроков. Геймеры смогут сыграть за всех культовых персонажей этой серии, а также можно будет превращаться в различных злодеев. Тестирование этого режима начнется в ближайшее время.

Смотрите трейлер Resident Evil Re:Verse – видео