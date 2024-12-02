Розроблена MachineGames, відомою за серією Wolfenstein, гра обіцяє захопливе поєднання лінійного сюжету та відкритого дослідження, повідомляє 24 Канал.

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За даними MP1st, ембарго на рецензування Indiana Jones and the Great Circle буде знято 6 грудня о 3:00 ранку за київським часом. Це збігається з початком раннього доступу для гравців, які оформили передзамовлення на преміум-видання гри.

MP1st, журналісти якого вже знайомляться з грою, також зазначив, що Bethesda Softworks планує випустити офіційний стартовий трейлер 2 грудня о 18:00 за київським часом.

Що відомо про Indiana Jones and the Great Circle

Сюжет гри починається з крадіжки цінних артефактів прямо з-під носа Індіани Джонса. Об'єднавшись з італійською журналісткою Джиною, яка шукає свою сестру, легендарний археолог вирушає у пригоду, що розкриває глобальну змову. По дорозі дует стикається з німецьким археологом Еммеріхом Фоссом, який прагне знайти позаземні артефакти великої сили.

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Реліз нової гри про Індіану Джонса відбудеться 9 грудня для ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X/S та Game Pass, а версія для PS5 запланована на весну 2025 року. Гра обіцяє захоплююче поєднання лінійного та відкритого світу, залишаючись вірною духу пригод франшизи.