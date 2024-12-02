Разработанная MachineGames, известной по серии Wolfenstein, игра обещает увлекательное сочетание линейного сюжета и открытого исследования, сообщает 24 Канал.

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По данным MP1st, эмбарго на рецензирование Indiana Jones and the Great Circle будет снято 6 декабря в 3:00 утра по киевскому времени. Это совпадает с началом раннего доступа для игроков, оформивших предзаказ на премиум-издание игры.

MP1st, журналисты которого уже знакомятся с игрой, также отметил, что Bethesda Softworks планирует выпустить официальный стартовый трейлер 2 декабря в 18:00 по киевскому времени.

Что известно об Indiana Jones and the Great Circle

Сюжет игры начинается с кражи ценных артефактов прямо из-под носа Индианы Джонса. Объединившись с итальянской журналисткой Джиной, которая ищет свою сестру, легендарный археолог отправляется в приключение, раскрывающее глобальный заговор. По дороге дуэт сталкивается с немецким археологом Эммерихом Фоссом, который стремится найти внеземные артефакты большой силы.

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Релиз новой игры про Индиану Джонса состоится 9 декабря для ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X/S и Game Pass, а версия для PS5 запланирована на весну 2025 года. Игра обещает захватывающее сочетание линейного и открытого мира, оставаясь верной духу приключений франшизы.