Рецензії на нову гру про Індіану Джонса з'являться вже цього тижня – злив журналістів

З довгоочікуваним релізом Indiana Jones and the Great Circle, який вже не за горами, портал MP1st повідомив, коли фанати можуть очікувати на перші рецензії на гру.

Розроблена MachineGames, відомою за серією Wolfenstein, гра обіцяє захопливе поєднання лінійного сюжету та відкритого дослідження, повідомляє 24 Канал.

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За даними MP1st, ембарго на рецензування Indiana Jones and the Great Circle буде знято 6 грудня о 3:00 ранку за київським часом. Це збігається з початком раннього доступу для гравців, які оформили передзамовлення на преміум-видання гри.

MP1st, журналісти якого вже знайомляться з грою, також зазначив, що Bethesda Softworks планує випустити офіційний стартовий трейлер 2 грудня о 18:00 за київським часом.

Що відомо про Indiana Jones and the Great Circle

Сюжет гри починається з крадіжки цінних артефактів прямо з-під носа Індіани Джонса. Об'єднавшись з італійською журналісткою Джиною, яка шукає свою сестру, легендарний археолог вирушає у пригоду, що розкриває глобальну змову. По дорозі дует стикається з німецьким археологом Еммеріхом Фоссом, який прагне знайти позаземні артефакти великої сили.

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Реліз нової гри про Індіану Джонса відбудеться 9 грудня для ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X/S та Game Pass, а версія для PS5 запланована на весну 2025 року. Гра обіцяє захоплююче поєднання лінійного та відкритого світу, залишаючись вірною духу пригод франшизи.