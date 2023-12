10 найкращих відеоігор 2023 року за рейтингом Metacritic – хто очолив список

Ми скористалися агрегатором відгуків Metacritic задля того аби скласти рейтинг 10 найкращих відеоігор року за версією критиків та геймерів. Кому дісталося перше місце – дізнайтеся у матеріалі.

Рік, що минає, подарував нам чимало різних відеоігор, кожна з яких заслужено отримала свою оцінку: хтось нагороду на TGA 2023, а хтось місце серед найгірших релізів у Steam.

Однак, який проєкт став найкращим на спільну думку критиків та геймерів? Це нам допоміг з'ясувати портал metacritic.

3 місце – 94/100 від критиків та 8.7/10 від геймерів

Отож, розпочнемо з бронзи, яку в цьому рейтингу дісталася ексклюзивові з консолі Nintendo Switch – Metroid Prime Remastered.

Трейлер гри – дивитися відео

Гра, яка вийшла ще 8 лютого змогла підкорити геймерів та критиків бережним ставленням до оригіналу та стала прикладом того як потрібно модернізувати шедевральну класику аби вона стала ще краще.

2 місце – 96/100 від критиків та 8.4/10 від геймерів

Ви здивуєтесь, але тут ще один ексклюзив від Nintendo. Що ж поробиш, якщо японці вміють робити якісний продукт?

Отож на другому місце, як ви вже могли здогадатися, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Трейлер гри – дивитися відео

Сиквелу Breath of the Wild вдалося не лише повторити формулу успіху попередниці, але й додати інноваційну механіку в без того цікавий ігровий процес, через що геймери пропадають в грі буквально на сотні, а то й тисячі годин.

1 місце – 96/100 від критиків та 8.9/10 від геймерів

А от першим місцем навряд кого здивуєш, адже його абсолютно заслужено посіла шедевральна Baldur's Gate 3.

Гра від Larian Studios задала нову планку якості для жанру та показала наскільки живий та цікавий світ, в купі з продуманими персонажами, важливі не лише для RPG, а й для відеоігор загалом.

Загалом, десятка найкращих проєктів 2023 року за версією Metacritic виглядає наступним чином: