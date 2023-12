10 лучших видеоигр 2023 по рейтингу Metacritic – кто возглавил список

Мы воспользовались агрегатором отзывов Metacritic для того, чтобы составить рейтинг 10 лучших видеоигр года по версии критиков и геймеров. Кому досталось первое место – узнайте в материале.

Уходящий год подарил нам немало разных видеоигр, каждая из которых заслуженно получила свою оценку: кто-то награду на TGA 2023, а кто-то место среди худших релизов в Steam.

Читайте также КРАИЛ подтвердила отсутствие российского следа в PIN-UP

Однако, какой проект стал лучшим по общему мнению критиков и геймеров? Это нам помог выяснить портал metacritic.

3 место – 94/100 от критиков и 8.7/10 от геймеров

Начнем с бронзы, которая в этом рейтинге досталась эксклюзиву с консоли Nintendo Switch – Metroid Prime Remastered.

Трейлер игры – смотреть видео

Игра, которая вышла еще 8 февраля, смогла покорить геймеров и критиков бережным отношением к оригиналу и стала примером того, как нужно модернизировать шедевральную классику, чтобы она стала еще лучше.

2 место – 96/100 от критиков и 8.4/10 от геймеров

Вы удивитесь, но здесь еще один эксклюзив от Nintendo. Что поделаешь, если японцы умеют делать качественный продукт?

Итак, на втором месте, как вы уже могли догадаться,The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Трейлер игры – смотреть видео

Сиквелу Breath of the Wild удалось не только повторить формулу успеха предшественницы, но и добавить инновационную механику в без того интересный игровой процесс, из-за чего геймеры пропадают в игре буквально на сотни, а то и тысячи часов.

1 место – 96/100 от критиков и 8.9/10 от геймеров

А вот первым местом вряд ли удивишь, ведь его совершенно заслуженно заняла шедевральная Baldur's Gate 3

Игра от Larian Studios задала новую планку качества для жанра и показала насколько живой и интересный мир, вместе с продуманными персонажами, важны не только для RPG, но и для видеоигр в целом.

В общей сложности, десятка лучших проектов 2023 года по версии Metacritic выглядит следующим образом: