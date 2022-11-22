Режисер God of War Ragnarok Ерік Вільямс дав пояснення, чому Кратос не може володіти культовою зброєю Тора. Він навів доволі серйозні аргументи.

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Чому Кратос не може володіти Мьйольніром

Випуск God of War Ragnarok став ще одним величезним успіхом для розробника Sony Santa Monica та повністю виправдав очікування, покладені його попередником на багатьох геймерів.

Гра продовжує історію Кратоса та його сина Атрея, коли вони вирушають у незабутню подорож дев'ятьма царствами в пошуках відповідей до Рагнарока.

Кратос знову володіє своєю вірною сокирою Левіафана та клинками хаосу разом із третьою зброєю, яку відкривають у фінальній дії гри.

Режисер гри Ерфк Вільямс детально розповів про процес прийняття рішень щодо арсеналу скандинавської зброї Кратоса. Мьйольнір, мабуть, є одним із найвідоміших аспектів скандинавської міфології.

Що стосується Вільямса, то він хотів зброю, яка б підірвала очікування та представляла статус Кратоса як генерала, тому вони вибрали спис Драупніра.

Зброя також розроблена для того, щоб розглядати її як паралель до Мьйольніра Тора, причому Вільямс називає обидві зброї як "добру та злу" відповідно.

Режисер далі уточнив, що зброя відображає мислення двох персонажів. Тор розриває Морозних Велетнів разом із Мьйольніром у божевільній бойовій жадобі, тоді як Драупнірський спис Кратоса вимагає точності й уособлює "його волю генерала з розумним мисленням".

До слова, реліз гри God of War Ragnarök на PlayStation відбувся 9 листопада. До слова, участь у роботі над грою взяла й українська команда Respeecher.

Невдовзі після старту гри в реальному світі знайшли "близнюків" Кратоса й Атрея – двійко блогерів також є батьком і сином одне одного.