Чвертьфінальна стадія техаського "Мейджора" завершилася вельми сумними результатами для українських шанувальників кіберспорту, повідомляє 24 Канал.

До теми Капітан FaZe прокоментував можливість підписання s1mple з NAVI

У результаті першого дня плей-оф BLASTtv Austin Major 2025, далі в турнірі пройшли MOUZ і paiN, які очікували своїх опонентів з пар Vitality – NAVI та FaZe – The MongolZ.

NAVI – Vitality

Перший поєдинок, на превеликий жаль, закінчився не на користь "народжених перемагати".

Vitality, нехай і не надто легко, але все ж впевнено перемогли у протистоянні з рахунком 2:0. Ключовим фактором досягнення успіху стала зібраність французів у вирішальних раундах, яка не дозволила Natus Vincere переломити хід поєдинку.

За прогнозами Favbet, Team Vitality має всі шанси на перемогу у BLASTtv Austin Major. Коефіцієнт на їхній виграш – 1.50. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Ербо та компанія забрали у свій актив Mirage (13:9) та Nuke (13:11), відправивши українську організацію додивлятись "Мейджор" вдома.

Останній раунд гри – дивіться відео

FaZe – The MongolZ

Олександр "s1mple" Костилєв міг засмутити фанатів NAVI ще більше, пройшовши у четверть фінал зі своїм новим колективом FaZe.

Одначе, на заваді їм став дуже серйозний суперник, з 5 сходинки світового рейтингу – The MongolZ.

Поєдинок видався не менш напруженим, але тривав так само 2 мапи, де перемогу все ж святкували монголи: 13:9 на Mirage та 13:11 на Anubis.

Видовищна невдача, що завершила Mirage – перегляньте ролик

Щодо самого Олександра, то він не зумів увійти в гру та показав вельми слабкий результат, опинившись в "лоу-табі" своєї команди.

Індивідуальна статистика гравців / Скриншот з hltv

Півфінальні пари сформовано

Отож, ці поєдинки допомогли сформувати пари півфіналістів, які виглядають наступним чином:

21 червня о 21:00 за київським часом зіграють Vitality – MOUZ;

за київським часом зіграють 22 червня о 01:30 за київським часом розпочнеться матч paiN – The MongolZ.

Отож, можна сказати, що графік техаського "Мейджора" зжалився над українськими глядачами, адже цікавіше для перегляду протистояння отримало набагато приємніший час початку.