Четвертьфинальная стадия техасского "Мейджора" завершилась весьма печальными результатами для украинских поклонников киберспорта, сообщает 24 Канал.

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В результате первого дня плей-офф BLASTtv Austin Major 2025 BLASTtv Austin Major 2025, далее в турнире прошли MOUZ и paiN, которые ожидали своих оппонентов из пар Vitality – NAVI и FaZe – The MongolZ.

NAVI – Vitality

Первый поединок, к большому сожалению, закончился не в пользу "рожденных побеждать".

Vitality, пусть и не слишком легко, но все же уверенно победили в противостоянии со счетом 2:0. Ключевым фактором достижения успеха стала собранность французов в решающих раундах, которая не позволила Natus Vincere переломить ход поединка.

За прогнозами Favbet, Team Vitality має всі шанси на перемогу у BLASTtv Austin Major. Коефіцієнт на їхній виграш – 1.50. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Эрбо и компания забрали в свой актив Mirage (13:9) и Nuke (13:11), отправив украинскую организацию досматривать "Мейджор" дома.

Последний раунд игры – смотрите видео

FaZe – The MongolZ

Александр "s1mple" Костылев мог огорчить фанатов NAVI еще больше, пройдя в четвертьфинал со своим новым коллективом FaZe.

Однако, на пути им стал очень серьезный соперник, с 5 ступеньки мирового рейтинга – The MongolZ.

Поединок выдался не менее напряженным, но длился так же 2 карты, где победу все же праздновали монголы: 13:9 на Mirage и 13:11 на Anubis.

Зрелищная неудача, завершившая Mirage – посмотрите ролик

Что касается самого Александра, то он не сумел войти в игру и показал весьма слабый результат, оказавшись в "лоу-табе" своей команды.

Индивидуальная статистика игроков / Скриншот с hltv

Полуфинальные пары сформированы

Итак, эти поединки помогли сформировать пары полуфиналистов, которые выглядят следующим образом:

21 июня в 21:00 по киевскому времени сыграют Vitality – MOUZ;

по киевскому времени сыграют 22 июня в 01:30 по киевскому времени начнется матч paiN – The MongolZ.

Можно сказать, что график техасского "Мейджора" сжалился над украинскими зрителями, ведь самое интересное для просмотра противостояние получило гораздо более приятное время начала.