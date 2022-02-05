У жовтні ми розповідали вам про рідкісний хайлайт, яким відзначився кіберспортсмен з нікнеймом ZywOo. Цей відомий французький гравець зміг одним вистрілом ліквідувати одразу трьох своїх опонентів.

Детальніше Рідкісний хайлайт: професійний гравець у CS:GO одним вистрілом ліквідував 3 опонентів

Чимось схожим нещодавно відзначився й бразильський кіберспортсмен з нікнеймом Wood7, який виступає за колектив MIBR. Отже, кілька днів тому його команда зустрічалася з Complexity, а сам матч проходив у форматі "bo3". Щоправда, бразильцям вистачило й двох мап для того, щоб вийти переможцями з цього поєдинку.

Епізод, який зацікавив шанувальників CS:GO, відбувся на мапі Nuke у восьмому раунді. На Wood7, який грав зі снайперською гвинтівкою AWP, вийшли одразу чотири представники ворожого колективу. Останні були досить добре озброєні, а тому головному герою потрібно було прикласти чимало зусиль для того, щоб їх зупинити.

Варто відзначити, що Wood7 з цим завданням впорався майже ідеально. Спершу він дуже вчасно змінив позицію, а також одночасно з цим встиг відвернутися від флешки. А вже далі кіберспортсмен показав свої навики гри з цим снайперським девайсом: першим вистрілом він вбив одразу двох опонентів, другим – промахнувся, а третім – знову зробив мінус два.

Цікаво, що такий вражаючий хайлайт Wood7 зробив всього за чотири секунди. Напевно, варто відзначити й представників ворожого колективу, які одразу два рази ідеально "вишиковувалися" в лінію.

Наостанок додамо, що користувачам мережі такий рідкісний та ефектний хайлайт дуже сподобався. А загалом оригінальний кліп вже зібрав понад 8 тисяч переглядів на Twitch.

Ефектний хайлайт Wood7: відео