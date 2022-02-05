В октябре мы рассказывали вам о редком хайлайте, которым отличился киберспортсмен с никнеймом ZywOo. Этот известный французский игрок смог одним выстрелом ликвидировать сразу троих своих оппонентов.

Подробнее Редкий хайлайт: профессиональный игрок в CS:GO одним выстрелом ликвидировал 3 оппонентов

Чем-то похожим недавно отличился и бразильский киберспортсмен с никнеймом Wood7, который выступает за коллектив MIBR. Несколько дней назад его команда встречалась с Complexity, а сам матч проходил в формате "bo3". Правда, бразильцам хватило и двух карт для того, чтобы выйти победителями из этого поединка.

Эпизод, который заинтересовал поклонников CS:GO, произошел на карте Nuke в восьмом раунде. На Wood7, игравшего со снайперской винтовкой AWP, вышли сразу четыре представителя вражеского коллектива. Последние были довольно хорошо вооружены, поэтому главному герою нужно было приложить немало усилий для того, чтобы их остановить.

Стоит отметить, что Wood7 с этой задачей справился почти идеально. Сначала он очень вовремя изменил позицию, а также одновременно с этим успел отвернуться от флешки. А уже дальше киберспортсмен показал свои навыки игры с этим снайперским девайсом: первым выстрелом он убил сразу двух оппонентов, вторым – промахнулся, а третьим – снова сделал минус два.

Интересно, что такой впечатляющий хайлайт Wood7 сделал всего за четыре секунды. Наверное, стоит отметить и представителей вражеского коллектива, которые сразу два раза идеально "выстраивались" в линию.

Напоследок добавим, что пользователям сети такой редкий и эффектный хайлайт очень понравился. А в целом оригинальный клип уже собрал более 8 тысяч просмотров на Twitch.

Эффектный хайлайт Wood7: видео