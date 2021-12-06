Рік роботи: гравці у The Sims 4 вразили мережу надзвичайно точною копією Версальського палацу

Гравець у Sims 4 втомився будувати елементарні будинки та вирішив створити власну копію Версальського палацу. На реалізацію цього надзвичайно складного проєкту геймерові та його товаришам знадобився цілий рік. Дивовижний результат – у матеріалі.

Багатьом шанувальникам серії The Sims у проєкті найбільше подобається якраз можливість створювати власний дизайн осель, продуманий до найменших дрібниць. Користувацькі модифікації, яким буквально немає кінця, дозволяють геймерам повністю реалізувати творчі задуми й ті часто відтворюють у грі такі речі, як відомі історичні місця чи навіть локації із відеоігор, на кшталт The Witcher.

Неймовірно Дівчина відтворила традиційну українську оселю у The Sims 4: відео

Користувач Reddit під ніком tealcam нещодавно поділився навдивовижу кропіткою роботою: своєю версією Версальського палацу, що поблизу Парижа. Спроєктований Людовіком XIV, Версаль славиться своєю пишністю та складністю дизайну.

Саме через це, створення віртуальної копії зайняло у геймера та його команди понад рік часу, і ця величезна кількість зусиль помітна на численних скриншотах, адже кожна кімната від Дзеркальної зали й до королівських спалень неймовірно деталізована, починаючи з покриття підлоги, закінчуючи оздобленням стелі. Екстер'єр будівлі настільки ж разючий, як і у реальності та ідеально передає величезні розміри та царську велич палацу.

Деякі з кімнат, відтворених геймерами / зображення rococo4thesims.tumblr.com

Цікаво, що для втілення задуму ентузіастам довелося провести ціле дослідження історії палацу та шукати різноманітні рідкісні фото кімнат. До того ж для такого результату, геймери використали понад 50 модифікацій для Sims 4, щоб їх дизайн врешті-решт "ожив".

Після завершення роботи над внутрішньою частиною Версальського палацу у планах відчайдухів відтворення знаменитих садів, що його оточують. Ми впевнені, що результат буде таким же детальним і неймовірним, як і сам палац.