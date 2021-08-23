Напевно, реліз Cyberpunk 2077 став одним з найпровальніших в історії індустрії відеоігор. Гра вийшла ще в грудні минулого року, але навіть за стільки місяців розробники не змогли розв'язати всі існуючі проблеми. Щоправда, навіть у такій неприємній ситуації знаходяться ентузіасти, які намагаються їм допомогти.

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Наприклад, кілька днів тому користувач з нікнеймом Scissors123454321 випустив глобальну модифікацію з назвою "Full Gameplay Rebalance". Ентузіаст вирішив серйозно попрацювати над балансом у Cyberpunk 2077, а також над виправленням проблем, які пов'язані з ним. Розробник видалив "автолевелінг", а також змінив поведінку та характеристики різноманітних персонажів. Моддер відзначив, що тепер вони можуть дивитися вгору, а загалом будуть швидше помічати головного героя. Варто додати, що подібні зміни торкнулися й напарників протагоніста, які тепер активніше йому допомагатимуть.

Scissors123454321 добряче попрацював над балансом всієї зброї та ввів обмеження на кількість гранат. Їжу та напої він розділив на три окремі категорії (за рівнем якості), а також додав 24 препарати, які впливають на характеристики головного героя. З цікавого варто ще відзначити роботу над балансом босів, броні, імплантів та системи досвіду. Загалом змін дійсно чимало, а з повним списком можна ознайомитися за цим посиланням.

Геймери, які встановили цю модифікацію, вже встигли поскаржитися на те, що гра стала складніше. Але автор відзначив, що більшість внесених ним змін можна налаштувати самостійно. Наостанок варто додати, що мод сумісний з останньою версією Cyberpunk 2077 (1.3), а завантажити його можна безплатно.

Модифікація "Full Gameplay Rebalance" / Фото з сайту Nexus Mods