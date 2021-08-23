Наверное, релиз Cyberpunk 2077 стал одним из самых провальных в истории индустрии видеоигр. Игра вышла еще в декабре прошлого года, но даже за столько месяцев разработчики не смогли решить все существующие проблемы. Правда, даже в такой неприятной ситуации находятся энтузиасты, которые пытаются им помочь.

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Например, несколько дней назад пользователь с никнеймом Scissors123454321 выпустил глобальную модификацию с названием "Full Gameplay Rebalance". Энтузиаст решил серьезно поработать над балансом в Cyberpunk 2077, а также над исправлением проблем, связанных с ним. Разработчик удалил "автолевелинг", а также изменил поведение и характеристики различных персонажей. Моддер отметил, что теперь они могут смотреть вверх, а в целом будут быстрее замечать главного героя. Стоит добавить, что подобные изменения коснулись и напарников протагониста, которые теперь активнее будут ему помогать.

Scissors123454321 серьезно поработал над балансом всего оружия и ввел ограничения на количество гранат. Еду и напитки он разделил на три отдельные категории (по уровню качества), а также добавил 24 препарата, которые влияют на характеристики главного героя. Из интересного стоит еще отметить работу над балансом боссов, брони, имплантов и системы опыта. В целом изменений действительно немало, а с полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

Геймеры, которые установили эту модификацию, уже успели пожаловаться на то, что игра стала сложнее. Но автор отметил, что большинство внесенных им изменений можно настроить самостоятельно. Напоследок стоит добавить, что мод совместим с последней версией Cyberpunk 2077 (1.3), а скачать его можно бесплатно.

Модификация "Full Gameplay Rebalance" / Фото с сайта Nexus Mods