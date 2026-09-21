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Games Новини Гравці шоковані вимогами Rockstar до майбутніх модів для GTA 6
21 вересня, 18:15
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Гравці шоковані вимогами Rockstar до майбутніх модів для GTA 6

Олександр Гайдамашко

Компанія Rockstar Games оприлюднила нові правила для творців модифікацій. Вони негайно спричинили справжнє обурення серед ігрової спільноти. Деякі гравці та журналісти вже кажуть, що суворі обмеження знищили фанатську творчість у майбутній GTA 6 ще до її офіційного виходу на ринок.

Список обмежень від розробників

Новий посібник для спільноти охоплює правила щодо створення модів для всіх проєктів компанії, включно з довгоочікуваною шостою частиною франшизи GTA. Автори, наприклад, категорично заборонили повторно використовувати вміст з будь-яких ігор студії, розширювати офіційні сюжетні лінії чи змінювати персонажів, пише TheGamer.

Крім того, розробники заборонили запуск ігор на неофіційному обладнанні, використання чужої інтелектуальної власності, відтворення реальних локацій, а також використання зовнішності чи голосів реальних людей. Також під заборону потрапили чити для офіційних мережевих сервісів і монетизація фанатських розробок.

І якщо одні пункти є цілком справедливими, то, наприклад, заборона змінювати персонажів руйнує цілий клас модів, метою яких є заміна моделі головного героя на кого завгодно – Волдеморта, Індіану Джонса, Дарта Вейдера, стовп чи банан.

Загроза для довговічності гри та популярності на комп'ютерах

Попри те, що боротьба з читерами або захист від юридичних ризиків виглядають виправдано, більшість вимог унеможливлює існування найпопулярніших фанатських творінь. Саме модифікації підтримували високий інтерес до GTA 5 упродовж багатьох років і забезпечили грі довголіття на комп'ютерах. 

До прикладу, відомі рольові сервери NoPixel починалися як звичайна фанатська ініціатива, а сьогодні вони приносять значний прибуток самій студії. Нові правила перекреслюють подібні розробки ще на етапі ідеї.

Конфлікти з модерами та судові позови

Студія Rockstar та видавець Take-Two вже мають суперечливу історію знищення масштабних фанатських проєктів. Нещодавно компанія примусово закрила декілька модифікацій, які повертали вирізаний вміст або додавали класичну карту Liberty City у п'яту частину серії. 

Проте деякі розробники модів відмовилися відступати і вирішили захищати свої розробки у суді проти Take-Two. Така безкомпромісна позиція компанії створює серйозний ризик для майбутнього GTA 6, оскільки розчаровані гравці можуть втратити інтерес до проєкту після завершення основної сюжетної лінії.

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