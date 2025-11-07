Відомі шокуючі подробиці звільнення працівників Rockstar – студія на межі колапсу

Один з працівників Rockstar порушив мовчанку та розповів деталі про останню серію скандальних звільнень з компанії, яка може серйозно загрожувати майбутньому студії.

У Rockstar можуть бути серйозні внутрішні проблеми. Це підтверджує свідчення працівника студії, повідомляє 24 Канал з посиланням на GTA Forums.

Цікаво Цього разу точно правда: голова Take-Two знову запевнив в остаточності нової дати релізу GTA 6

Як повелися зі співробітниками?

На форумі, присвяченому Grand Theft Auto, користувач під ніком Organize заявив, що він багаторічний працівник Rockstar та поділився подробицями того як проходили скандальні звільнення з компанії.

За його словами, звільнені колеги отримали індивідуальні повідомлення від відділу кадрів про призначення "короткої дружньої бесіди".

В її рамках, працівникам було вручено конверти з листом, де зазначалося, що їхній трудовий договір розірвано через "грубе порушення службових обов'язків" шляхом публікації дописів у Discord.

При цьому, навіть на прохання, не було надано жодних доказів чи озвучено іншу причину звільнення. Organize також розповів, що Rockstar відмовили працівникам у праві бути представленими профспілкою на дисциплінарній нараді, що суперечить трудовому законодавству Великої Британії.

Тих співробітників, що не перебували в офісі й узагалі звільнили коротким дзвінком та аналогічним листом. За словами інсайдера, один зі співробітників після новини пережив панічну атаку, але це не зацікавило відділ кадрів і вони швидко поклали слухавку.

Кого звільнили?

Вражає інформація й щодо того хто попав під "гарячу руку". Загалом звільнили 34 людини – 31 у Великій Британії та 3 в Канаді.

За словами Organize, "скорочення" торкнулося найрізноманітніших працівників, деякі з яких провели у компанії понад 18 років та не мали жодних дисциплінарних зауважень до цього інциденту.

Зі студії "виставили" досвідчених художників, аніматорів, тестувальників, програмістів та продюсерів, включно з провідними спеціалістами (лідами).

На думку інсайдера, цих людей буде важко замінити й така ситуація суттєво вплине на дотримання дедлайнів. Хто знає, можливо, саме через це вже перенесли GTA 6.

На додачу, інформатор заявив, що деякі зі звільнених співробітників були на лікарняному, відновлювалися після операції або ж перебували у відпустці по догляду за дитиною.

Усіх робітників звільнили без збереження заробітної плати, що для деяких може призвести навіть до втрати робочої візи та потенційної депортації.

Що буде далі?

Можна було б подумати, що на цих звільненнях все скінчиться, але ситуація виглядає вельми загрозливою.

Річ у тому, що в профспілковому Discord каналі працівників Rockstar налічується понад 250 членів, а більшість звільнених були представниками оргкомітетів окремих підрозділів студії.

Вони планували розпочати з керівництвом студії переговори щодо наболілих проблем, зокрема про "неадекватну" оплату праці та негнучкі умови.

Мораль у студії на межі. Коли ми повинні були б радіти тому, що буде наступного року, ми зараз повністю зневірені, а наша довіра до інших повністю зруйнована,

– резюмує Organize.

Отож, у рядах Rockstar може виникнути серйозний бунт, який потенційно матиме непоправні наслідки не лише для GTA 6, а й для інших проєктів компанії.