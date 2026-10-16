Військове минуле Джейсона та пограбування з вертольотами – Rockstar випустила фінальний трейлер

Rockstar випустила релізний трейлер довгоочікуваної Grand Theft Auto 6. Новий ролик розкрив важливі деталі сюжету про Джейсона та Люсію, а також показав божевільні екшн-сцени.

У свіжому відео розробники приділили особливу увагу взаєминам двох головних персонажів, але не забули й про екшн, повідомляє 24 Канал.

Що розкрили у фінальному трейлері?

Гравці дізналися, що Джейсон має непросте військове минуле, а також важко переживає звільнення з армії, а Люсія носить електронний браслет на нозі, перебуваючи на волі на умовах дострокового звільнення.

Врешті герої опиняються в центрі масштабної кримінальної змови в штаті Леоніда після того, як їхня "легка нажива" перетворилася на справжню катастрофу.

Трейлер демонструє дивовижні масштаби пограбувань із залученням важкої техніки. В одній зі сцен гелікоптер транспортує банківське сховище просто через місто, пробиваючи вікна хмарочоса. В інших епізодах Люсія веде вогонь із гранатомета під час польоту, а Джейсон відстрілюється зі штурмової гвинтівки на тлі вертольота, що палає.

Окрім епічності, у трейлері є кілька моментів інтимної близькості між героями, яка, втім, залежатиме від волі гравців, хоч і розлучити протагоністів не вийде.

Офіційним музичним супроводом ролика стала композиція Flower in a Hurricane від гурту Justice за участю Tame Impala, SZA та King Gizzard & The Lizard Wizard.

Релізний трейлер GTA 6: дивіться відео

Я думав, що ніколи не доживу до цього моменту,

– прокоментував один із фанатів гри під офіційним відео на YouTube.

Розробники ще раз впевнено підтвердили, що Grand Theft Auto 6 вийде 19 листопада 2026 року на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X|S.