Ця "розвага" вже дійшла й до комп'ютерних ігор. Так, у російському сегменті Steam з'явився симулятор втечі від військкомату.

Читайте також Війна в Україні, COVID-19 і теракт 11 вересня – добірка відеоігор, що передбачили майбутнє

Симулятор втечі від військкомату

Головний герой гри – російський хлопчик Вовочка. Він має розв'язати головну проблему: відчиняти двері чи не відчиняти тим, хто стукає в найбільш незручний момент.

Розгадуйте загадки в атмосфері мема, шукайте виходи, а головне – не попадіться! І ще, нікому не вірте, адже будь-хто може бути ворогом!

– пишуть розробники симулятора.

Місце, де зав'язуються події гри – кімната Вовочки. Вона містить багато жартів з самих росіян, серед яких іграшковий поліцейський автозак з написом "Дядя нинада" та футболка з принтом "Яузкий".

Меми про росіян у грі: дивіться фото

Гра коштує всього 26 гривень. І судячи з коментарів, розробник мав на меті саме висміяти росіян. Хоча найкраще це вдається їм самим. Так, раніше російське міноборони трешовим роликом агітувало геймерів вступати до армії.