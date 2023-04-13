Это "развлечение" уже дошло и до компьютерных игр. Так, в российском сегменте Steam появился симулятор побега от военкомата.

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Симулятор побега от военкомата

Главный герой игры – российский мальчик Вовочка. Он должен решить главную проблему: открывать двери или не открывать тем, кто стучит в самый неудобный момент.

Разгадывайте загадки в атмосфере мема, ищите выходы, а главное – не попадитесь! И еще, никому не верьте, ведь любой может быть врагом!

– пишут разработчики симулятора.

Место, где завязываются события игры – комната Вовочки. Она содержит много шуток над россиянами, среди которых игрушечный полицейский автозак с надписью "Дядя нинада" и футболка с принтом "Яузкий".

Мемы о россиянах в игре: смотрите фото

Игра стоит всего 26 гривен. И судя по комментариям, разработчик преследовал цель именно высмеять россиян. Хотя лучше это удается им самим. Так, раньше российское минобороны трешевым роликом агитировало геймеров вступать в армию.