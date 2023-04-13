Росія продовжує вести жорстоку неспровоковану війну проти України, зазнаючи колосальних втрат. Їх агресору потрібно якось постійно поновлювати, тож втеча від військкомату скоро стане національним видом спорту для росіян.

Ця "розвага" вже дійшла й до комп'ютерних ігор. Так, у російському сегменті Steam з'явився симулятор втечі від військкомату.

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Симулятор втечі від військкомату

Головний герой гри – російський хлопчик Вовочка. Він має розв'язати головну проблему: відчиняти двері чи не відчиняти тим, хто стукає в найбільш незручний момент.

Розгадуйте загадки в атмосфері мема, шукайте виходи, а головне – не попадіться! І ще, нікому не вірте, адже будь-хто може бути ворогом!

– пишуть розробники симулятора.

Місце, де зав'язуються події гри – кімната Вовочки. Вона містить багато жартів з самих росіян, серед яких іграшковий поліцейський автозак з написом "Дядя нинада" та футболка з принтом "Яузкий".

Меми про росіян у грі: дивіться фото

Гра коштує всього 26 гривень. І судячи з коментарів, розробник мав на меті саме висміяти росіян. Хоча найкраще це вдається їм самим. Так, раніше російське міноборони трешовим роликом агітувало геймерів вступати до армії.