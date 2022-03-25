Кілька тижнів тому російський ігровий ринок вирішила покинути компанія SEGA, а разом з нею зникли і її відеоігри за мотивами всесвіту Warhammer. Завдяки її своєчасному рішенню нарешті зрозуміло, як на Росії тепер будуть працювати безплатні роздачі в Epic Games Store.

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Чому безплатні ігри ще досі доступні росіянам

Річ у тім, що компанія Epic Games поки не планує блокувати свої відеоігри для росіян, а разом з цим й традиційні роздачі безплатних проєктів у їхній фірмовій крамниці. На початку березня вона мотивувала це тим, що інші засоби комунікації намагаються залишаються онлайн на Росії. Мовляв, у вільному світі всі шляхи до діалогу мають бути завжди відкритими.

Щоправда, на території країни-агресора такі засоби для діалогу блокують свої ж структури. А тому не здивуємося, якщо з такою позицією винними в чомусь виявляться й представники Epic Games. Наприклад, в потужній підтримці українців, які постраждали від дій російських орків. Додамо, що згідно з останніми офіційними даними, гравці у Fortnite вже зібрали 50 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу.

Чому випадок з Total War: Warhammer показовий

Річ у тім, що всі відеоігри, які брали участь у попередніх роздачах, російські геймери могли спокійно отримувати. А першим проєктом, який вони не зможуть безплатно забрати, став саме Total War: Warhammer. У російських гравців ця стратегія просто не відображається в розділі "Безплатні ігри".

А тому, коли наступного тижня всі будуть забирати дві гри, росіяни зможуть отримати лише одну. Відзначимо, що йдеться про пригодницький екшен City of Brass Free, який розробили колишні автори BioShock. Також додамо, що цього разу там можна безплатно отримати пінбол Demon's Tilt.

Дуже ймовірно, що схоже правило поки буде розповсюджувати на всі безплатні відеоігри, які беруть участь в цій акції. Відзначимо, що представники Epic Games та SEGA поки ніяк не коментували російську проблему з Total War: Warhammer.