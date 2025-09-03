Хто з ким гратиме у перший день The International 2025
- The International 2025 розпочнеться 4 вересня в Гамбурзі, Німеччина, з матчів у форматі "best-of-3" за швейцарською системою.
- Team Liquid, чинні чемпіони, зустрінуться з BOOM Esports, а Gaimin Gladiators замінили на Yakutou Brothers.
- Інші матчі першого дня включають зустрічі між Team Tidebound і NAVI, Aurora Gaming і Xtreme Gaming, Team Falcons і Team Nemesis, Tundra Esports і Yakutou Brothers, BetBoom і Nigma Galaxy, PARIVISION і HEROIC, Team Spirit і Wildcard.
Напередодні старту головного турніру року з Dota 2 компанія Valve нарешті розкрила сітку першого ігрового дня. Найкращі команди світу готуються до битви в Гамбурзі, а вболівальники вже аналізують майбутні протистояння, серед яких є як очікувані, так і вельми непередбачувані пари.
Як розподілилася сітка The International 2025?
Головна подія кіберспортивного сезону в Dota 2, The International 2025, розпочнеться вже 4 вересня в Гамбурзі, Німеччина. Організатори оголосили пари першого раунду групового етапу, який пройде за швейцарською системою. Усі матчі цієї стадії гратимуться у форматі "best-of-3", пише 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.
Дивіться також The International 2025 транслюватиметься українською: Valve надала офіційні права
Одна з головних інтриг першого дня – старт чинних чемпіонів, команди Team Liquid. Минулого року вони тріумфально перемогли Gaimin Gladiators у гранд-фіналі з рахунком 3:0. Цього разу їхній шлях до захисту титулу розпочнеться з матчу проти BOOM Esports, колективу, що пробився на турнір через кваліфікації в Південно-Східній Азії.
Сама ж Gaimin Gladiators, нагадаємо, покинула турнір 25 серпня через внутрішні конфлікти між гравцями і керівництвом. Їй на заміну прийшла команда Yakutou Brothers, яка здебільшого відома як Yakult Brothers.
Інші пари розподілилися так:
- Team Tidebound проти NAVI – українська організація Natus Vincere нарешті знову представлена на головній сцені Dota 2.
- Aurora Gaming проти Xtreme Gaming – битва представників Східної Європи та Китаю.
- Team Falcons проти Team Nemesis – протистояння, яке в спільноті охрестили битвою "Давида та Голіафа".
- Tundra Esports проти Yakutou Brothers.
- BetBoom проти Nigma Galaxy. Для Nigma це перший The International з моменту заснування організації, що додає матчу особливого значення.
- PARIVISION проти HEROIC.
- Team Spirit виступить проти Wildcard.
Нагадаємо, Natus Vincere наразі представлена колишніми гравцями NAVI Junior. Попередню основну команду розпустили у червні через погані результати, а на їхнє місце прийшли гравці молодіжного складу.
Груповий етап, що отримав назву "The Road to The International", триватиме з 4 по 7 вересня. За його підсумками три найкращі команди напряму пройдуть у плей-оф. Колективи, що посядуть місця з 4-го по 13-те, продовжать боротьбу у спеціальному відбірковому раунді, а решта покинуть турнір. Основна стадія плей-оф, яка власне і є "The International", запланована на 11-14 вересня.
