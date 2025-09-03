В преддверии старта главного турнира года по Dota 2 компания Valve наконец-то раскрыла сетку первого игрового дня. Лучшие команды мира готовятся к битве в Гамбурге, а болельщики уже анализируют предстоящие противостояния, среди которых есть как ожидаемые, так и весьма непредсказуемые пары.

Как распределилась сетка The International 2025?

Главное событие киберспортивного сезона в Dota 2, The International 2025, начнется уже 4 сентября в Гамбурге, Германия. Организаторы объявили пары первого раунда группового этапа, который пройдет по швейцарской системе. Все матчи этой стадии будут играть в формате "best-of-3", пишет 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

Одна из главных интриг первого дня – старт действующих чемпионов, команды Team Liquid. В прошлом году они триумфально победили Gaimin Gladiators в гранд-финале со счетом 3:0. На этот раз их путь к защите титула начнется с матча против BOOM Esports, коллектива, пробившегося на турнир через квалификации в Юго-Восточной Азии.

Сама же Gaimin Gladiators, напомним, покинула турнир 25 августа из-за внутренних конфликтов между игроками и руководством. Ей на замену пришла команда Yakutou Brothers, которая по большей части известна как Yakult Brothers.

Остальные пары распределились так:

Team Tidebound против NAVI – украинская организация Natus Vincere наконец-то снова представлена на главной сцене Dota 2.

Aurora Gaming против Xtreme Gaming – битва представителей Восточной Европы и Китая.

Team Falcons против Team Nemesis – противостояние, которое в сообществе окрестили битвой "Давида и Голиафа".

Tundra Esports против Yakutou Brothers.

BetBoom против Nigma Galaxy. Для Nigma это первый The International с момента основания организации, что придает матчу особое значение.

PARIVISION против HEROIC.

Team Spirit выступит против Wildcard.

Напомним, Natus Vincere сейчас представлена бывшими игроками NAVI Junior. Предыдущую основную команду была распущена в июне из-за плохих результатов, а на их место пришли игроки молодежного состава.

Групповой этап, получивший название "The Road to The International", продлится с 4 по 7 сентября. По его итогам три лучшие команды напрямую пройдут в плей-офф. Коллективы, занявшие места с 4-го по 13-е, продолжат борьбу в специальном отборочном раунде, а остальные покинут турнир. Основная стадия плей-офф, которая собственно и есть "The International", запланирована на 11-14 сентября.

