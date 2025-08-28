Кто сыграет вместо Gaimin Gladiators?

Буквально за две недели до старта главного киберспортивного турнира года по Dota 2, The International 2025, стало известно о драматических изменениях в списке участников. Команда Gaimin Gladiators, которая получила прямое приглашение и считалась одним из фаворитов, отказалась от участия. Эта новость стала настоящим шоком, ведь коллектив дважды подряд становился вице-чемпионом The International в 2023 и 2024 годах, а также выиграл три мейджора в 2023 году, пишет 24 Канал.

Причиной такого решения стал внутренний конфликт между игроками и организацией, который сделал невозможным дальнейшее сотрудничество. Соучредитель Gaimin Gladiators Ник Кукковилло подтвердил наличие серьезных разногласий, отметив, что не может раскрывать детали из-за юридических аспектов дела. Ситуация оказалась неожиданной для всех, ведь за несколько часов до официального анонса организация публиковала материалы о подготовке к турниру в Гамбурге.

Разработчик игры, компания Valve, оперативно начала поиск "подходящей замены". Многие в сообществе ожидали, что вакантное место достанется одной из команд Западной Европы, которая остановилась в шаге от квалификации, например, OG или Talon Esports. Однако выбор Valve оказался неожиданным.

Вместо европейского коллектива приглашение получила китайская команда Yakult Brothers. На турнире она будет выступать под несколько измененным названием Yakutou Brothers. Этот коллектив, сформирован вскоре после TI2024, дошел до финала китайских отборочных, но уступил Xtreme Gaming.

Несмотря на не самые лучшие результаты в течение сезона, команда получила уникальный шанс проявить себя на главной сцене Dota 2. Таким образом, Китай на The International 2025 будут представлять три команды: Xtreme Gaming, Team Tidebound и Yakutou Brothers.

Состав Yakult Brothers, который будет соревноваться в Германии:

Цзинь "flyfly" Чжии.

Чжоу "Emo" И.

Сян "Beyond" Чжэнхун.

Е "BoBoKa" Чжибяо.

Чан "Oli" Чон Кин.

Напомним, The International 2025 пройдет с 4 по 14 сентября в Гамбурге, а призовой фонд уже превысил 2,1 миллиона долларов. Сейчас он увеличивается за счет нового компендиума – от в целом является бесплатным с некоторыми платными элементами.

Также вы уже можете голосовать за лучшие короткометражки к The International 2025. В отдельном материале мы рассказали, как это сделать.

