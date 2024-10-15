Dragon Age The Veilguard: повний список досягнень зі спойлерами

Напередодні релізу Dragon Age: The Veilguard, що відбудеться 31 жовтня 2024 року, в Xbox Live та PlayStation Network став доступний повний список досягнень для гри. Шанувальники серії зможуть здобути загалом 52 досягнення, включаючи платиновий трофей, ексклюзивний для PlayStation.

Ці досягнення охоплюють цілу низку ігрових активностей, від проходження сюжетної лінії до взаємодії з компаньйонами, повідомляє Games 24. Деякі досягнення містять спойлери, тому будьте обережні.

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Сюжетна лінія та ключові розділи

Повна колода: Вища нагорода – порятунок світу.

Розділ 1: Похід у Мінратос: Успішно виконайте план, яким би нестандартним він не був.

Розділ 2: Край руїни: Зустріньтеся з несподіваними союзниками в дивному оточенні.

Глава 3: Пробудження: Станьте свідком відродження стародавньої магії, знайшовши Співочий клинок.

Глава 4: Ночі Тевінтер: Викрийте тінь, що бродить Мінратусом.

Глава 5: Анвалленім: Розкрийте таємний культ і зберіть життєво важливі відомості.

Глава 6: Стародавня кров і стародавні клятви: Зіткніться з давно прихованими істинами і дізнайтеся вагу лідерства.

Розділ 7: Вогонь, пір'я і тінь: Зберіть унікальну команду союзників після складних пошуків.

Розділ 8: Найбільша жертва: Дізнайтеся справжнє значення самопожертви.

Глава 9: Краватки і чорні крила: Побудуйте зв'язок з новоствореною сім'єю посеред світу, що руйнується.

Глава 10: Кров Арлатана: Пройдіть кривавим шляхом через серце стародавньої імперії.

Глава 11: Під тінню: Вистежте зло з глибин Антіва, де світло відкидає найдовші тіні.

Глава 12: Кращі історії: Займіть трон вигаданих богів.

Глава 13: Останній гамбіт: Поставте на кін усе.

Розділ 14: Страшний вовк показує ікла: Зіткніться з легендарними загрозами, в тому числі з самим Грізним Вовком.

Досягнення, орієнтовані на персонажів і компаньйонів

Живі легенди: Здійсніть неможливе та вирушайте на захід сонця.

Життя в мирі: Відкрийте для себе нову надію після потрясінь.

Лжебоги: Звільніть приховану магію з вівтарів евануріїв.

Відображення: Допоможіть майстрині заново відкрити себе в зруйнованому світі.

Новий поклик: Допоможіть Хранителю знайти нове призначення.

Втілення смерті: Допоможіть некроманту створити свою спадщину.

Пісня каменю: Допоможіть розвіднику прокласти новий шлях.

Кровні узи: Підтримайте вбивцю в протистоянні з його демонами минулого.

Місто тіней: Допоможіть детективу розкрити таємниці, що ховаються в її минулому.

Маленький дракон: Допоможіть мисливцеві на драконів розкрити вогонь всередині нього.

Спогади Фен'Харела та колекційні досягнення

Пам'ять фальшивих богів: Відкрийте перший спогад Фен'Харела.

Спогад про нашу помилку: Станьте свідком його другого спогаду.

Пам'ять почорнілих сердець: Розкрийте третій спогад Фен'Харела.

Пам'ять Втілення: Відчуйте четвертий спогад.

Пам'ять Умиротворення: Відкрийте п'ятий спогад.

Спогади старого друга: Відкрийте шостий спогад Фен'Харела.

Блиск: Зберіть щонайменше 20 пам'ятних предметів для Доглядача.

Більше блиску: Зберіть 80 пам'ятних предметів для Доглядача.

Дослідницькі та бойові досягнення

Пройдіть Імперським шляхом: Дослідіть всі області Північного Тедаса.

З небес на землю: Здолайте всіх верховних драконів, розкиданих по Північному Тедасу.

Пазурі помсти: Допоможіть Крукам захистити Антіву.

Світло в темряві: Допоможіть Сірим Вартовим виявити те, що залишиться після того, як вони перетворяться на попіл.

Душа міста: Допоможіть Тіньовим Драконам розкрити похмурі таємниці Мінратуса.

Катастрофа в Арлатані: Запобігайте катастрофі в зруйнованих регіонах Завіси.

Золото і хороша компанія: Допоможіть Повелителям Фортуни здобути славу і союзників.

Надприродні дивацтва: Допоможіть Скорботному Дозору відстежувати надприродні аномалії.

Інші досягнення

У грі також є кілька досягнень, пов'язаних з модернізацією обладнання, кастомізацією та ігровим процесом.

Найповажніший продавець: Отримайте запрошення від високоповажного торговця.

Новий вигляд: Вперше змініть зовнішній вигляд предмета.

Прихильність фракції: Покращуйте магазин торговця фракції.

Руна розвитку: Вперше використовуйте руну.

Як вижити: Перемогти ворога, скинувши його з висоти.

Чистий розум, відкрите серце: Переконайте Мітхала підтримати вас.

Чаклунство: Максимально покращуйте зброю, обладунки та аксесуари.

Перевернути карти: Витратьте щонайменше 52 очки в дереві навичок головного героя.

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Dragon Age: The Veilguard обіцяє великий світ, багатий розвиток персонажів і захопливий сюжет. З таким широким спектром досягнень гравці можуть розраховувати на глибокий досвід, повний досліджень, битв і унікальних рішень. Реліз відбудеться 31 жовтня 2024 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.